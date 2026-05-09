Култард: Верстапен ще се чувства по-добре във Ферари, а не в Мерцедес

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард прогнозира, че ако Макс Верстапен реши да напусне Ред Бул, то той ще се чувства по-добре във Ферари, а не в Мерцедес.

Бъдещето на Макс отвъд сезон 2026 остава неясно, въпреки че той има договор с Ред Бул до края на 2028 година.

„Мисля, че Макс като пилот с репутация на победител, ще се впише по-добре в света на Ферари, отколкото в Мерцедес – обясни шотландецът. – Знам, че той има добри отношения с Мерцедес, знам, че в GT3 състезания кара автомобил на Мерцедес.

„Но Макс има нужда от свобода, за да е самият себе си и предполагам, че във Ферари ще се чувства по-комфортно, защото там ще може да пристига за състезанието, да покаже добра скорост, може би да спечели и след това да се прибере у дома.“

Ферари има още един силен аргумент – за разлика от другите отбори във Формула 1 Скудерията има изключително силна програма в Световния шампионат за издръжливост и италианците спечелиха три пъти в последните три години „24 часа на Льо Ман“.

Смята се, че договорът на Шарл Леклер с Ферари е до края на 2027 година, а този на Люис Хамилтън има опция да бъде удължен за още един сезон – и той до края на 2027.

