Мазир Сула скочи на част от привържениците заради съпругата си

Халфът на Левски Мазир Сула излезе с остра позиция в социалните мрежи. След края на празненствата на “сините” и вдигането на шампионската титла футболистът публикува гневно съобщение в “Инстаграм”, нападайки част от феновете на столичния клуб.

“Тези така наречени фенове на Левски, които обидиха съпругата ми, ще се видим, к*чи синове”, написа Сула.

Очевидно някои от привържениците на Левски са обидили жената на футболиста, което е предизвикало реакцията му. Засега няма коментар от клуба за случилото се.