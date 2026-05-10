Задава се нов трилър с марка Льо Ман в MotoGP

Льо Ман определно е едно от най-магическите места в света на моторните спортове и не е случайно, че надпреварата за Гран При на Франция на пистата „Бугати“ е една от най-вълнуващите в хода на всеки сезон в MotoGP.

Очакванията са това да се случи и днес, особено, ако се сбъднат прогнозите за обилно преваляване в следобедните часове. Това би направило надпреварата изключително непредвидима, а запазването на хладнокръвие в нея ще бъде ключово за постигането на добър резултат.

Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная

От полпозишъна ще стартира двукратният световен шампион Франческо Баная, който ще раздели първата редица с лидера в генералното класиране Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио. Оригинално от второто място трябваше да потегли Марк Маркес, но световният шампион ще пропусна днешната надпревара заради контузията, която получи в края на вчерашния спринт. Тази травма на дясното стъпало означава, че Маркес ще пропусна и уикенда за Гран При на Каталуния следващата седмица.

Две операции очакват Марк Маркес, пропуска поне два кръга

След оттеглянето на пилота на Дукати от старта в Льо Ман на втората редица ще застанат Педро Акоста, първият от представителите на домакините Фабио Куартараро и Жоан Мир. Победителят от спринта Хорхе Мартин ще потегли от седмата позиция и ще се надява да повтори силния си старт от вчера, когато той поведе още в третия завой, въпреки че тогава стартира осми.

Световният шампион за 2024 година ще раздели третия ред с Ай Огура и Алекс Маркес, а от десетото място ще потегли миналогодишният победител в Льо Ман Йоан Зарко. Преди 12 месеца френският състезател на LCR Хонда се възползва от смесените условия в състезание, за да спечели пред родна публика и ще се надява на подобни трудности и днес, за да дублира успеха си у дома.

Състезанието за Гран При на Франция, пети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg