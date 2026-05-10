Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

Само месец преди началото на най-големия футболен турнир в света вниманието се насочва не само към отборите и стадионите, но и към времето. Жеги, гръмотевични бури и дори лошо качество на въздуха заради горски пожари са част от лятото в САЩ, Канада и Мексико, където ще се проведе турнирът.

Влажността също може да бъде ключов фактор за евентуални смущения на Световното първенство заради времето. ФИФА призна, че горещото време може да бъде проблем и като част от своя „ангажимент към благосъстоянието на играчите“ въведе задължителни триминутни паузи за охлаждане във всяко полувреме на всеки мач от турнира.

По време на Световното клубно първенство на ФИФА миналата година шест футболни мача бяха нарушени от жега и гръмотевични бури, включително двучасово забавяне на срещата между Челси и Бенфика. Това накара Енцо Мареска, тогавашния мениджър на Челси, да каже, че САЩ „вероятно не са правилното място за провеждане на състезанието“.

Много от градовете домакини са свикнали с високи летни температури. В части от южните Съединени щати и северно Мексико средните дневни максимуми обикновено са в ниските до средните 30 градуса по Целзий и могат да се доближат до 40°C по време на по-горещи периоди. Когато към това се добави влажността, която затруднява тялото да се охлажда ефективно, усещането става още по-горещо. Има два топлинни индекса, за които ще се говори много това лято.

Единият е т.нар. „усеща се като“ – тоест как тялото усеща жегата, а не какво показва термометърът. В Маями например типична лятна температура на въздуха от 32°C редовно би се усещала като 43°C. Съществува и Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) – индекс, който оценява физическия топлинен стрес върху тялото. WBGT около 28°C широко се смята за праг, при който топлинният стрес се превръща в сериозен проблем за елитните спортисти.

В проучване от 2025 г., публикувано в International Journal of Biometeorology, учените стигат до извода, че „14 от 16-е локации домакини са надвишили WBGT от 28°C в летен следобед“. Има шест града домакини – Маями, Хюстън, Далас, Монтерей, Канзас Сити и Атланта – където WBGT реално може да достигне поне 32°C в следобедните часове. Това се счита за екстремен топлинен стрес, при който тялото наистина изпитва трудности да се охлажда.

За да се намалят тези рискове, мачовете обикновено са насрочени извън най-горещата част от деня, като много от началните часове са в късния следобед или вечерта. Например мачът на Шотландия от група C срещу Бразилия в Маями ще започне в 18:00 ч. източно време, или 01:00 ч. българско време.

Някои стадиони, включително тези в Хюстън и Далас, имат подвижни покриви и климатичен контрол, за да смекчат условията. Летните горещи вълни също са често явление в Северна Америка и Мексико, където температурите могат да се повишат с 10°C или повече над средното, потенциално тласкайки условията към много по-сериозно предизвикателство както за играчите, така и за феновете.

В Ню Йорк например, където тази година ще се играе финалът на Световното първенство на 19 юли от 15:00 ч. източно време, или 22:00 ч. българско време, типична гореща вълна може да доведе до температури на въздуха в средните 30 градуса по Целзий и WBGT около 30°C, което води до екстремен топлинен стрес.

Гръмотевичните бури може да представляват най-големия риск за видимо прекъсване на мачовете. Летните гръмотевични бури са широко разпространени, но са особено чести в градове като Маями, Хюстън и Атланта, където топлите и влажни условия могат да предизвикат чести следобедни и вечерни бури.

Ако бъде засечена мълния в радиус от 10 мили от стадион, официалната препоръка и стандартната практика в САЩ е играта да бъде спряна до 30 минути след последната мълния. Наскоро стартът на Гран при на Маями във Формула 1 беше изтеглен с три часа по-рано заради риск от гръмотевични бури и мълнии. Пистата се намира до Hard Rock Stadium, който ще приеме няколко мача от Световното първенство.

Макар началните часове на мачовете да могат да бъдат променяни, гръмотевичните бури по природа са трудни за прецизно прогнозиране, което ги прави един от по-непредвидимите рискове пред организаторите. Сезонът на горските пожари през 2026 г. в САЩ започна рано, като вече горят повече пожари от средното.

През 2023 г. големи горски пожари в Канада доведоха до разпространение на дим над голяма част от Северна Америка, засягайки градове на хиляди километри разстояние. Качеството на въздуха достигна опасни нива в части от Съединените щати, включително Ню Йорк, което доведе до широкообхватни смущения и отмяна на спортни събития.

ФИФА няма фиксиран праг за качество на въздуха, при който мачовете трябва да бъдат спирани, така че всяко решение за забавяне или прекратяване на играта ще се взема според условията в реално време и местните препоръки за общественото здраве.

За играчите и организаторите управлението на екстремното време ще бъде постоянна част от турнира. За феновете ефектите може да се усетят по различни начини. Високите температури могат да направят условията на стадионите и във фен зоните некомфортни, докато гръмотевичните бури могат да доведат до забавяния или временни евакуации.

Но забавянията и отлаганията могат също да нарушат транспортните планове, като мачовете приключват късно през нощта, а хотелските резервации също могат да бъдат засегнати. За феновете, които гледат у дома в Европа, часовата разлика така или иначе означава, че много мачове ще се играят вечер или през нощта – а всяко прекъсване заради времето може да удължи гледането и да направи нощта много дълга за някои.