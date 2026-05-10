Денят на победата взриви и Загреб - пожар пламна на дербито между Динамо и Хайдук

Денят на победата се превърна в луда вечер за футболна Европа.

След като огън и жупел обхвана срещата, решила новия член на френската Лига 1, както и дербито на Прага между Славия и Спарта, големият сблъсък на Хърватия между Динамо (Загреб) и Хайдук (Сплит) също влезе в световния обмен със сцени, минаващи отвъд обикновеното пиро шоу, характерно за срещите с емоционален заряд.

Столичани победиха с 2:0, а попаденията вкараха Монсеф Бакрар в 22-ата и Дион Бельо в 65-ата минути, като всички футболни достойнства на сблъсъка се изчерпаха с това.

Dinamo Zagreb - Hajduk Split : la bâche des #BBB en partie brûlée. La #TorcidaSplit "aurait eu plusieurs membres qui, se faisant passer pour des agents de sécurité, ont placé un dispositif de retardement sous la banderole et provoqué l'incendie" #DinamoHajduk #ultras (09.05.26) pic.twitter.com/ywkXXFNoUd — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) May 9, 2026

Още в 7-ата минута се стигна до безпрецедентна гледка на стадион „Максимир“, където огромният банер на най-голямата фракция на Динамо Загреб – „Bad Blue Boys“, бе подпален.

09.05.2026🇭🇷Dinamo Zagreb - HNK Hajduk, Hajduk action, Hajduk burn main banner of Dinamo Zagreb (Bad Blue Boys)



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/6EF0hTSvBE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 9, 2026

Привържениците на домакините реагираха мигновено и започнаха да гасят огъня, обхванал огромния банер, но пожарът причини огромни щети по свещения за привържениците на Динамо Загреб предмет.

Вина за безпрецедентния пожар поеха феновете на Хайдук, които преди година си спретнаха страхотен бой с тези на Динамо на улица в Сплит преди дерби между двата гранда. Според основната теория причина за пожара са специални устройства със забавено запалване, които фенове на Хайдук, преоблечени като охранители, са сложили под банера на ултрасите на Динамо. Впоследствие привържениците на гостите са активирали огньовете, които унищожиха непоправимо гигантския банер, който е една от светините на крайните привърженици на Динамо Загреб.