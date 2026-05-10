Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Отборите на Добруджа и Берое се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на двубоите от групата на изпадащите от efbet Лига. Срещата на стадион “Дружба” в Добрич е с начален час 19:15 и ще бъде ръководен от Валентин Железов.

И двата тима се намират в доста труден период, като домакините са без победа вече повече от два месеца и ситуацията им в класирането е много притеснителна. Добричлии са предпоследни с 27 точки. Все пак спасението към момента е само на три точки. Именно гостите в момента са на първото място за оставане в елита с 30 точки. Заралии обаче пък получиха неприятната новина, че не получават лиценз за новия сезон и ако не спечелят обжалването до седмица, ще изпаднат по служебен път.

От началото на втората фаза на надпреварата Добруджа записа само една точка от трите си срещи - късно изравняване срещу Спартак (Варна) в миналия кръг след две загуби от Монтана и Локомотив (София). Берое пък започна значително по-добре спортно-технически след победи над Славия и Спартак (Варна) и равенство с Монтана.

Двата тима вече играха на два пъти помежду си. В среща от десетия кръг Берое победи с 1:0 в Стара Загора, докато в в ответния мач в Добрич Добруджа взе успех със същия резултат.

