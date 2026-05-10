Недоволният Спалети: Не можем да поддържаме концентрация, решителност и борбеност през целия мач

Лучано Спалети изрази разочарованието си въпреки победата на Ювентуссрещу Лече, като предупреди, че отборът няма друг играч с характеристиките на Душан Влахович, както и че не може да си позволи да смени 18 игррачи. Мачът на „Стадио Виа дел Маре“ изглеждаше предрешен именно след гол на Влахович още в 11-тата секунда. Това обаче се оказа единственото попадение в срещата, тъй като други два гола – още един на Влахович, както и на Пиер Калулу.

„От известно време повтаряме едно и също – вкарваме ранен гол, но след това не успяваме да затворим мачовете. Сякаш копираме предишните си грешки. Доминираме в големи периоди от мачовете, изглежда, че имаме пълен контрол, а после идват моменти на повърхностност, в които губим пътя си и допускаме невероятни грешни пасове за нивото на футбола, който играем. Изглежда не можем да поддържаме тази концентрация, решителност и борбеност през целия мач. Щом допуснем тези грешки, се появяват напрежение и страх, и мачът отново става равностоен. След това се ядосваме на себе си, хващаме мача за яката и го връщаме в правилния коловоз. Двубой като този не може да завърши 1:0. Едва им позволихме да влязат в нашата половина, имаше толкова много ситуации, в които имахме две добри опции в атака, а винаги избирахме третата, най-лошата. Просто сме такива“, заяви Спалети пред медиите след края на срещата.

Спалети беше видимо ядосан край тъчлинията след определени ситуации, крещейки гневно на играчите си, че не движат топката по начина, по който той иска. Предвид повтарящите се грешки, възниква въпросът дали Juventus трябва да смени голяма част от тези играчи, или треньорът вярва, че те могат да се научат.

„Вече говорих за това на пресконференцията. Медиите се държат така, сякаш ще сменим 18 от 25-те играчи в съблекалнята, но това не може да стане. Това е сериозен проект, което означава, че много от тези футболисти трябва да останат, защото в момента е трудно да се сменят толкова много. Ювентус също похарчи доста през последните два сезона, така че не е като да могат постоянно да бъркат в джобовете си. Има ситуации във футбола, в които трябва да си в крак с времето, но на първо място тези играчи трябва да израснат вътрешно. Те трябва да осъзнаят, че много от тях ще останат тук. Влахович ни липсваше ужасно, защото нямаме друг с неговите характеристики. Един печеливш отбор се нуждае от физически силен централен нападател. Дори и да не е много висок, той трябва да може да удържа защитниците, да се справя с физическите единоборства. Джонатан Давид може да вкарва голове, но когато става въпрос за единоборства и физически сблъсъци, там изпитва трудности“, уточни Спалети.

Наставникът на "бианконерите" коментира и шанса неговите футболисти да намерят пътя обратно към концентрацията.

„Това не е лесно. Да останат концентрирани за дълги периоди е свързано с решителността и характера им. Тези играчи, които са креативни и могат да преодоляват съперници, за съжаление са същите, които имат нужда да си поемат дъх и да се презаредят, преди да блеснат. Просто е така. Все пак трябва да работим върху това и да го тренираме. Тази вечер отборът игра добре в много аспекти, но ако Ди Грегорио не беше направил онези две големи спасявания, резултатът щеше да е различен. Трябва задължително да изграждаме атаките по-добре от задна линия, това е нещо, което просто трябва да подобрим. Разбира се, различно е, когато имаш Влахович, защото той има различни характеристики от другите нападатели в състава. Последния път се говореше за качествен халф, но ни липсва фигурата, която превръща паса от защитата в атакуваща ситуация. Онзи ден казах, че ни трябва автобус на два етажа, защото за всички играчи, които хората казват, че ще купим, няма да има достатъчно място в един автобус“, отговори Спалети.

Победата с 1:0 все пак дава сериозен тласък на надеждите на Juventus за класиране в Шампионската лига, като отборът временно изпревари Milan на третото място преди мача им с Atalanta в неделя и се откъсна от Roma.