Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

  10 май 2026 | 06:54
Киву похвали колектива за класиката срещу Лацио и отговори за Моуриньо

Кристиан Киву определи колектива си като фантастичен след класическата победа на своя Интер срещу 3:0 в гостуването на Лацио на "Олимпико" в Рим, където след брони дни двата тима отново ще се срещнат във финала на турнира за Купата на Италия.

„Заслугата е на всички, не само на Лаутаро“, каза той. „Той влага душа, професионализъм и сериозност и дава всичко от себе си. Но заслугата е и на неговите съотборници, които го следват, особено в определени неща. Това е фантастична група и отбор, който изживява нещо специално. Щастлив съм за тях, защото го заслужават.“

Интер се разправи с Лацио точно преди финала помежду им

Когато беше многократно притискан за коментарите на Моуриньо, Киву беше премерен, но твърд.

„Попитайте него. Имах късмета да играя в другия отбор. Сигурен съм, че не могат да се правят сравнения между две поколения, много неща се промениха за 16 години. Но този Интер, подобно на отбора от 2010 г., носи радост на своите фенове и това е най-важното. Нека говорим за спечеленото тази година Скудето и за финала за Купата на Италия, а не за цифри и анкети.“, отвърна той.

Интер потърсил Моуриньо преди да избере Киву

Киву също така говори топло за представянето на Петар Сучич в по-дълбока роля в халфовата линия.

„Знаехме, че Сучич може да играе на тази позиция заради своя характер, качества и спокойствие с топката. Той има качества, в националния отбор често играе в двойка. Днес изигра страхотен мач, изпълнен с характер. Имаме талантлив млад играч и трябва да го ценим“, каза той.

По отношение на Хосеп Мартинес, Киву беше също толкова щедър на похвали.

„Той беше готов и преди. Вратарите са душата на групата. Никога не сме се съмнявали в неговите качества или в тези на Зомер“, отговори Киву.

Киву също така отдаде почит на покойния Еваристо Бекалоси, след като беше попитан за липсата на минута мълчание в памет на легендата на Интер.

„Загубата на скъп за нас човек, който е творил историята на Интер, ни изпълва със съжаление. Изпращаме нашите съболезнования на семейството му и на целия свят на Интер. Той винаги беше близо до нас“, Сподели Киву.

Относно физическото състояние на Хакан Чалханоглу преди финала, Киву предложи само кратко успокоение.

„Ще видим в следващите дни“, завърши Киву.

