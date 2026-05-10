Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия (Прага)
  3. Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

  • 10 май 2026 | 03:36
  • 347
  • 0
Огън и жупел в Прага! Дербито не завърши

Дербито на Прага между Славия и Спарта бе прекъснато в самия му край, след като феновете на „червено белите“ нахлуна на терена и нападнаха сектора с гостуващи привърженици на Спарта, в резултат на което се наложи намеса на полицията. Преди прекъсването Спарта поведе в 22-ата минута с гол на Ян Кухта, но Оскар Дорли изравни 9 минути по-късно. „Желязна Спарта“ си върна аванса две минути след началото на втората част, когато вкара Асгер Сьоренсен.

Славия обаче се вдигна и вкара 2 гола в рамките на 52-ата и 53-ата минути, като първо Щепан Халупек изравни, а Давид Зима оформи обрата за домакините, които останаха с 10 души на терена в 59-ата минута след директен червен картон на Томаш Хори.

В добавеното време на мача множество привърженици на Славия Прага нахлуха на терена, пробягаха го по цялата му дължина и нападнаха сектора за гости на „Фортуна Арена“, като започнаха да целят привържениците на Спарта с факли и други подръчни материали. Полицията се намеси бързо и предотврати масово сбиване между феновете на двата отбора, но дербито бе прекратено.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Краев и Апоел изпуснаха Макаби в градското дерби и се отдалечиха от Европа

Краев и Апоел изпуснаха Макаби в градското дерби и се отдалечиха от Европа

  • 10 май 2026 | 00:36
  • 325
  • 0
Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

  • 10 май 2026 | 00:17
  • 623
  • 0
Бетис пропиля два гола срещу Сосиедад, но все още е на полпозишън

Бетис пропиля два гола срещу Сосиедад, но все още е на полпозишън

  • 10 май 2026 | 00:05
  • 965
  • 0
Влахович вкара най-бързия гол в историята на Ювентус и донесе ценен успех в битката за ШЛ

Влахович вкара най-бързия гол в историята на Ювентус и донесе ценен успех в битката за ШЛ

  • 9 май 2026 | 23:42
  • 6862
  • 2
Гол и две асистенции на Меси при мощна победа на Интер Маями

Гол и две асистенции на Меси при мощна победа на Интер Маями

  • 9 май 2026 | 22:34
  • 2941
  • 11
Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

Мъри и Гьозтепе мечтаят за Европа след волева победа, Галатасарай отново е шампион след драматична голеада

  • 9 май 2026 | 21:58
  • 9570
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 131683
  • 945
Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а “сините” получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

  • 9 май 2026 | 21:53
  • 22360
  • 71
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 16575
  • 34
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 43640
  • 128
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 19499
  • 34
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 13379
  • 25