ПСЖ може да направи огромна стъпка към титлата днес

Тази неделя вечер стадион „Парк де Пренс“ ще бъде сцена на сблъсък с ясен фаворит и гост, който отчаяно търси изкупление. Пари Сен Жермен посреща Брест в мач от 33-ия кръг на френската Лига 1, като двата отбора влизат в срещата от коренно различни позиции. Докато домакините уверено водят в класирането със 70 точки и гледат към поредната титла, гостите се намират на 12-о място с 38 точки и са в серия от разочароващи резултати.

Формата на Пари Сен Жермен в последно време е впечатляваща, въпреки натоварената програма. Момчетата на Луис Енрике записаха три победи и две равенства в последните си пет мача. Особено запомнящ се бе успехът с 5:4 срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, последван от нулеви равенства с баварците и Лориен. В първенството парижани не допускат колебания, като последното им гостуване завърши с класическото 3:0 срещу Анже. В лагера на Брест ситуацията е тревожна. Отборът няма победа в последните си пет срещи, като в тях регистрира три загуби и две равенства.

Статистиката от преките двубои е безпощадна към Брест. ПСЖ спечели последните пет срещи между двата тима, като общата голова разлика е стряскаща. През февруари 2025 г. парижани разгромиха този съперник със 7:0 в Шампионската лига, а по-рано същия месец се наложиха с 5:2 в първенството. Усман Дембеле се превърна в истинско страшилище за защитата на Брест, отбелязвайки хеттрик при гостуването през февруари 2025 г. и два гола при победата с 3:1 през септември 2024 г.

Луис Енрике вероятно ще прибегне до ротации, за да съхрани свежестта на своите играчи след европейските битки. Испанският специалист подчерта важността на управлението на физическото състояние на състава, но е категоричен, че на „Парк де Пренс“ отборът винаги трябва да доминира. Извън сметките му поради контузии остават Вилиан Пачо, Нуно Мендеш и Ашраф Хакими.

От другата страна, Ерик Роа не спести критиките към своите футболисти след фиаското срещу Париж ФК. „Не отговорихме на нашите ценности. Ако повторим това представяне, ще бъде много трудно“, заяви Роа. Той поиска от играчите си „показ на гордост“ и подчерта, че Брест няма какво да губи в този мач, надявайки се неговите възпитаници да изиграят „велик двубой“ срещу лидера.

ПСЖ ще излезе в традиционното 4-3-3, като на вратата застава Матвей Сафонов. В защита Маркиньос и Лукас Бералдо ще си партнират в центъра, а в предни позиции триото ще бъде съставено от Ибрахим Мбайе, Усман Дембеле и Брадли Баркола. Брест ще се противопостави с 4-1-4-1, разчитайки на Людовик Ажорк като самотен нападател и капитанът Брендан Шардоне, който ще трябва да организира защитния вал пред вратаря Грегоар Кудер.