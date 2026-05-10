Луис Енрике: Когато погледнем назад, можем само да бъдем щастливи

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике иска отборът му да се съсредоточи върху силен завършек на кампанията си във френската Лига 1, преди да насочи вниманието си към финала на Шампионската лига. След като победи Байерн Мюнхен на полуфиналите, Пари Сен Жермен ще се изправи срещу лидера в Премиър лийг Арсенал в Будапеща на 30 май. Луис Енрике предупреди, че всички в клуба трябва първо да се концентрират върху това да запазят преднината си пред Ланс в надпреварата за титлата в Лига 1, която продължава у дома срещу Брест в неделя.

“Това е последният ни мач за сезона на „Парк де Пренс“. Естествено, искаме да покажем страхотно представяне. Имаме възможност да постигнем една от най-важните си цели, а именно да спечелим Лига 1, това е върху което ще се съсредоточим”, започна Енрике.

Размишлявайки върху достигането до финала на Шампионската лига, Луис Енрике сподели мислите си и относно битката за титлата в Лига 1.

“Ние сме щастливи за феновете и за целия клуб, че ще участваме в още един финал на Шампионската лига. Когато погледнем назад към нашето пътуване, към контузиите, можем само да бъдем щастливи. Нямаме търпение да играем на този финал в Будапеща”, каза Енрике.

Защитникът Уилиан Пачо и левият бек Нуно Мендеш се лекуват от проблеми с бедрата, докато халфът Заир-Емери е отстранен от игра поради проблем с гърба.

“Това, което се опитваме да направим, е да свършим възможно най-добрата работа за всеки играч поотделно. Ако даден играч не играе в даден момент, това е така, защото е по-добре за него, защото най-важното е да спечелим трите точки, но също така и здравето на играчите. Взимаме решенията, които са най-добри за терена и за здравето на играчите”, каза още Енрике.

С толкова много важни мачове в края на сезона, Луис Енрике няма да поема никакви рискове, свързани с натоварването на играчите.

„Ще видим как ще се развият нещата, но ще продължим както обикновено. Ще обърнем внимание на нивото на физическа подготовка на играчите, но за да играете финал на Шампионската лига, „са необходими игрови минути", завърши Енрике.

