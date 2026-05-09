ПСЖ без доста титуляри срещу Брест

Защитниците на Пари Сен Жермен Уилям Пачо и Нуно Мендеш, както и халфът Уарен Заир-Емери няма да бъдат в състава на Луис Енрике за домакинския мач срещу Брест в Лига 1, съобщиха от френския шампион в събота, цитиран от АФП. "Уилям Пачо и Нуно Мендеш имат контузии на десните бедра и ще бъдат под наблюдение в следващите дни. Уарен Заир-Емери страда от ломбалгия на гърба и също ще се лекува в следващите дни", съобщиха от финалиста в Шампионската лига ПСЖ в комюнике.

"Няма нищо сериозно", увери треньорът на тима Луис Енрике на пресконференцията си. Тези отсъствия се прибавят към това на мароканския национал Ашраф Хакими, който има проблем с десното бедро. Пари Сен Жермен има три точки преднина пред втория Ланс, както и мач по-малко то съперника. Отборът почти си е осигурил 14-ата си титла на Франция при успех срещу Брест, тъй като има и значително по-добра голова разлика от Ланс. Двата тима имат и директен сблъсък на "Болаерт" в сряда в отложен мач от 29-ия кръг на първенството.