Гигант срази Загорец

Гигант (Съединение) надигра гостуващия му Загорец (Нова Загора) с 4:2. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Силен мач за селекцията на Васил Стефанов. Футболистите му доминираха, пропуснаха да бият с повече. Аурел Мусай даде тон за победата, като вкара, четвърт час след началото. Венцислав Белчев удвои, 120 секунди преди почивката. Здравко Жилов направи резултата категоричен в 61-ата минута. Десетина по-късно се разписа и Никола Марин. После за Гигант в игра влязоха млади момчета. Иван Петров и Пламен Иванов, реализира за Загорец.