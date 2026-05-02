Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

27-ата титла е факт! Луда еуфория на "Герена" след триумфа на Левски над ЦСКА 1948 - на живо с радостта и отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Спартак (Пловдив) подчини Гигант

Спартак (Пловдив) подчини Гигант

  • 2 май 2026 | 22:04
  • 204
  • 0
Спартак (Пловдив) подчини Гигант

Спартак (Пловдив) надви у дома Гигант (Съединение) с 3:2. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините дръпнаха с два гола до средата на първото полувреме. Георги Ценов откри резултата в 19-ата минута. В 23-ата пък Кристиан Орманов удвои. Халибрям Кърмаджъ уцели гредата на Гигант малко преди почивката. След нея, за десетина минути гостите заличиха пасива. Първо Аурел Мусай вкара от дузпа. После Никола Марин изравни. Пламен Цончев осигури успеха за пловдивчани, като се възползва от грешка на противников бранител в 68-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 208019
  • 600
Локо (Мездра) се справи с Левски 2007

Локо (Мездра) се справи с Левски 2007

  • 2 май 2026 | 20:23
  • 706
  • 0
Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

  • 2 май 2026 | 20:22
  • 3057
  • 4
Лидерът спря черната си серия

Лидерът спря черната си серия

  • 2 май 2026 | 20:55
  • 19368
  • 10
"Комитите" сгънаха "шоколадите" в дербито на дъното

"Комитите" сгънаха "шоколадите" в дербито на дъното

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 1002
  • 1
Несебър срази „розите“

Несебър срази „розите“

  • 2 май 2026 | 20:16
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 208019
  • 600
Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

Щастливият Веласкес: За мен е огромна радост да съм треньор на тези футболисти

  • 2 май 2026 | 21:44
  • 5063
  • 9
Левски: Титлата се завърна у дома

Левски: Титлата се завърна у дома

  • 2 май 2026 | 21:30
  • 7438
  • 20
Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

Прекрасна “синя” вечер! Левски излъга Нефтохимик и грабна трета поредна титла!

  • 2 май 2026 | 21:17
  • 26083
  • 14
Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

Осасуна 0:0 Барселона, каталунците постепенно затягат обръча

  • 2 май 2026 | 21:59
  • 3239
  • 9
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 42219
  • 51