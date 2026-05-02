Спартак (Пловдив) подчини Гигант

Спартак (Пловдив) надви у дома Гигант (Съединение) с 3:2. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой. Домакините дръпнаха с два гола до средата на първото полувреме. Георги Ценов откри резултата в 19-ата минута. В 23-ата пък Кристиан Орманов удвои. Халибрям Кърмаджъ уцели гредата на Гигант малко преди почивката. След нея, за десетина минути гостите заличиха пасива. Първо Аурел Мусай вкара от дузпа. После Никола Марин изравни. Пламен Цончев осигури успеха за пловдивчани, като се възползва от грешка на противников бранител в 68-ата минута.