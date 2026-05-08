Васил Стефанов: Да играем за честта си

Утре Гигант (Съединение) приема Загорец (Нова Загора). Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В оставащите мачове до края не сезона трябва да ги изиграем за честта си. Въпросните двубои са тест за футболистите ни покажат дали имат място в отбора за следващия сезон. От доста време сме в малоброен състав, заради здравословни проблеми. Предстои ни мач срещу съперник, който също разчита на малка група футболисти. Победи финалиста за купата на Аматьорската лига. Това показва, че се борят на терена през всичките 90 минути. Ние трябва да отговорим по същия начин. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.