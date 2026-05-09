Ожие нанесе неотразим удар на съперниците си в рали „Португалия“

7-кратният победител в рали „Португалия“ Себастиен Ожие (Тойота) завърши съботния ден на шестия кръг на WRC начело в класирането, с аванс от 21,9 секунди пред Тиери Нювил (Хюндай).

На пръв поглед разликата между двамата е голяма за стандартите на съвременния WRC, но да не забравяме, че тя се оформи след почти 150 състезателни километра и по-голямата част от нея стана факт при второто минаване на най-дългия етап за деня „Амарант“ (26,24 км).

С половин секунда, но Оливър Солберг отново поведе в рали „Португалия“

В силния дъжд там Ожие взе етапа с аванс от над 11 секунди и това му беше достатъчно, за да увеличи аванса си пред Нювил на 16 секунди.

Днес Оливър Солберг (Тойота) успя да поведе преди обедния сервиз, но в началото на следобедните етапи Ожие потегли на 0,5 секунди, изпревари го, а Оливър спука гума във втория етап следобед и загуби около 20 секунди, което го свали на 4-о място.

Оливър Солберг: Обичам дъжда, намерих сцепление

В края на деня Сами остана на 3,9 секунди от Нювил, така че битката за разпределението на местата на подиума утре ще е много оспорвана.

В последната отсечка днес отпадна Джошуа Макърлийн (М-Спорт Форд), след като катастрофира тежко на раликрос трасето "Лусада", а в първата следобедна отсечка катастрофира съотборникът му Джон Армстронг, като няма гаранция, че поне единият от тях ще се върне утре в състезанието.

Снимки: Imago