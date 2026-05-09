  1. Sportal.bg
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман

  • 9 май 2026 | 16:38
С втората си спринтова победа от началото на сезона в MotoGP Хорхе Мартин се доближи на само шест точки от съотборника си Марко Бедзеки в битката за титлата в кралския клас през 2026 година.

Преди утрешното състезание за Гран При на Франция в Льо Ман Бедзеки е лидер със 108 точки, а Мартин е втори със 102. Трети с актив от 72 пункта е Педро Акоста, който завърши четвърти в съботната надпревара на „Бугати“, което му позволи да изпревари Фабио Ди Джанантонио, който завърши 16-ти след кошмарен старт и едно падане.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман:

  1. Марко Бедзеки – 108 точки

  2. Хорхе Мартин – 102

  3. Педро Акоста – 72

  4. Фабио Ди Джанантонио – 71

  5. Марк Маркес – 57

  6. Алекс Маркес – 55

  7. Раул Фернандес – 54

  8. Ай Огура – 51

  9. Франческо Баная – 43

  10. Енеа Бастианини – 30

  11. Брад Биндър – 28

  12. Лука Марини – 27

  13. Франко Морбидели – 25

  14. Йоан Зарко – 24

  15. Фермин Алдегер – 20

  16. Фабио Куартараро – 16

  17. Диого Морейра – 10

  18. Жоан Мир – 8

  19. Алекс Ринс – 3

  20. Топрак Разгатлиоглу – 1

  21. Джак Милър – 0

  22. Маверик Винялес – 0

  23. Микеле Пиро – 0

  24. Аугусто Фернандес – 0

  25. Лоренцо Савадори – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

