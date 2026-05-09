Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман

С втората си спринтова победа от началото на сезона в MotoGP Хорхе Мартин се доближи на само шест точки от съотборника си Марко Бедзеки в битката за титлата в кралския клас през 2026 година.

Преди утрешното състезание за Гран При на Франция в Льо Ман Бедзеки е лидер със 108 точки, а Мартин е втори със 102. Трети с актив от 72 пункта е Педро Акоста, който завърши четвърти в съботната надпревара на „Бугати“, което му позволи да изпревари Фабио Ди Джанантонио, който завърши 16-ти след кошмарен старт и едно падане.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман:

Марко Бедзеки – 108 точки Хорхе Мартин – 102 Педро Акоста – 72 Фабио Ди Джанантонио – 71 Марк Маркес – 57 Алекс Маркес – 55 Раул Фернандес – 54 Ай Огура – 51 Франческо Баная – 43 Енеа Бастианини – 30 Брад Биндър – 28 Лука Марини – 27 Франко Морбидели – 25 Йоан Зарко – 24 Фермин Алдегер – 20 Фабио Куартараро – 16 Диого Морейра – 10 Жоан Мир – 8 Алекс Ринс – 3 Топрак Разгатлиоглу – 1 Джак Милър – 0 Маверик Винялес – 0 Микеле Пиро – 0 Аугусто Фернандес – 0 Лоренцо Савадори – 0 Йонас Фолгер – 0

