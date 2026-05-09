С втората си спринтова победа от началото на сезона в MotoGP Хорхе Мартин се доближи на само шест точки от съотборника си Марко Бедзеки в битката за титлата в кралския клас през 2026 година.
Преди утрешното състезание за Гран При на Франция в Льо Ман Бедзеки е лидер със 108 точки, а Мартин е втори със 102. Трети с актив от 72 пункта е Педро Акоста, който завърши четвърти в съботната надпревара на „Бугати“, което му позволи да изпревари Фабио Ди Джанантонио, който завърши 16-ти след кошмарен старт и едно падане.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Льо Ман:
Марко Бедзеки – 108 точки
Хорхе Мартин – 102
Педро Акоста – 72
Фабио Ди Джанантонио – 71
Марк Маркес – 57
Алекс Маркес – 55
Раул Фернандес – 54
Ай Огура – 51
Франческо Баная – 43
Енеа Бастианини – 30
Брад Биндър – 28
Лука Марини – 27
Франко Морбидели – 25
Йоан Зарко – 24
Фермин Алдегер – 20
Фабио Куартараро – 16
Диого Морейра – 10
Жоан Мир – 8
Алекс Ринс – 3
Топрак Разгатлиоглу – 1
Джак Милър – 0
Маверик Винялес – 0
Микеле Пиро – 0
Аугусто Фернандес – 0
Лоренцо Савадори – 0
Йонас Фолгер – 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
