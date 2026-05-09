  Оливър Солберг: Обичам дъжда, намерих сцепление

  • 9 май 2026 | 15:31
  • 347
  • 0
Шведският пилот на Тойота Оливър Солберг се върна на върха на класирането в рали „Португалия“, след като спечели последната сутрешна отсечка, която беше мокра от дъжда.

Другите пилоти определиха етапа като „каране на лед“, а Себастиен Ожие (Тойота), който загуби лидерството в състезанието в тази отсечка призна, че няма обяснение за темпото на Солберг.

„Просто е невероятно. Мисля че карах добре, но просто нямаше сцепление – обясни 9-кратният световен шампион. – Но нямам извинение, пилотирането на Оливър беше впечатляващо.“

„Всичко беше наред. Етапът беше ужасен, но успях да намеря сцепление – допълни Солберг. – Обичам дъжда.“

Снимки: Gettyimages

