Оливър Солберг: Обичам дъжда, намерих сцепление

Шведският пилот на Тойота Оливър Солберг се върна на върха на класирането в рали „Португалия“, след като спечели последната сутрешна отсечка, която беше мокра от дъжда.

Другите пилоти определиха етапа като „каране на лед“, а Себастиен Ожие (Тойота), който загуби лидерството в състезанието в тази отсечка призна, че няма обяснение за темпото на Солберг.

С половин секунда, но Оливър Солберг отново поведе в рали „Португалия“

„Просто е невероятно. Мисля че карах добре, но просто нямаше сцепление – обясни 9-кратният световен шампион. – Но нямам извинение, пилотирането на Оливър беше впечатляващо.“

„Всичко беше наред. Етапът беше ужасен, но успях да намеря сцепление – допълни Солберг. – Обичам дъжда.“

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages