Хорхе Мартин разказа за светкавичния си старт, не е №1 в кариерата му

Победителят в спринта в Льо Ман днес Хорхе Мартин обясни, че инстинктът и вярата са били основните елементи, за да оглави класирането при потеглянето в съботното състезание от MotoGP уикенда.

Мартин тръгна осми, но се оказа недостижим в началното ускорение и първите завои на отварящата обиколка – на десния „Дънлоп“ той спечели 4 позиции, а след това атакува лидерите от външната страна в следващата крива и стигна първи до втория ейпекс на завоя, за да оглави класирането.

„Със сигурност, тук имаше и инстинкт – обясни Мартин. – Имах много вяра в потенциала ми и бях твърде решен да атакувам в първите завои днес.

„Може би имах и късмет, като тръгваш осми е невъзможно да прогнозираш какво ще направят другите пилоти. Стартирах много добре, това са умения и след това се позиционирах добре на пистата, което може би е късмет.

„Но бях планирал къде да спирам за завоите, обаче не смятах, че ще съм първи след първите два завоя. Смятах, че мога да съм четвърти или пети.“

Мартин обясни, че това не е най-добрият старт в кариерата му и даде пример за този, който според него е №1.

„Днес просто намерих добра траектория, добри места, но продължавам да смятам, че Катар 2021 е най-добрият ми старт – тогава от 15-и на тръгването успях да изляза трети“, припомни си Мартин.

Снимки: Gettyimages