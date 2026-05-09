С половин секунда, но Оливър Солберг отново поведе в рали „Португалия“

Ранният лидер в рали „Португалия“ Оливър Солберг (Тойота) се върна на върха на класирането след съботните сутрешни отсечки от шестия кръг от Световния рали шампионат.

Солберг започна деня 4-и и беше притискан от Елфин Еванс (Тойота), а след първия съботен етап лидерът Себастиен Ожие (Тойота) беше на 16,4 секунди пред младия швед.

Оливър обаче спечели първото минаване на „Амарант“ (26,24 км), където Ожие остана на 0,5 секунди след него, след което атакува отново в „Паредес 1“ (16,09 км) – още етапна победа за Солберг, Ожие завърши там едва 8-и, а другият лидер в ралито – Тиери Нювил (Хюндай) – 6-и.

В последната сутрешна отсечка Солберг изпревари с 19,1 секунди Ожие и с 13,1 секунди Нювил, което го изведе на първото място във временното класиране. Като шведът беше този, който се възползва от това, че заваля дъжд и той беше най-бърз в трудните условия.

Преди вторите минавания на днешните отсечки Солберг води с половин секунда пред Ожие, Нювил е трети, на 2,6 секунди, а Сами Паяри (Тойота) е четвърти, на 8,1 секунди.

Първата по-голяма разлика идва при Еванс, който е пети – на 17,8 секунди от Солберг.

Следобед предстоят вторите минавания на четирите дълги отсечки, като се очаква отново да завали дъжд плюс суперспециалния етап на раликрос трасето в Лусада.

Снимки: Gettyimages