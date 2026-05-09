С половин секунда, но Оливър Солберг отново поведе в рали „Португалия“

Ранният лидер в рали „Португалия“ Оливър Солберг (Тойота) се върна на върха на класирането след съботните сутрешни отсечки от шестия кръг от Световния рали шампионат.

Солберг започна деня 4-и и беше притискан от Елфин Еванс (Тойота), а след първия съботен етап лидерът Себастиен Ожие (Тойота) беше на 16,4 секунди пред младия швед.

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Оливър обаче спечели първото минаване на „Амарант“ (26,24 км), където Ожие остана на 0,5 секунди след него, след което атакува отново в „Паредес 1“ (16,09 км) – още етапна победа за Солберг, Ожие завърши там едва 8-и, а другият лидер в ралито – Тиери Нювил (Хюндай) – 6-и.

В последната сутрешна отсечка Солберг изпревари с 19,1 секунди Ожие и с 13,1 секунди Нювил, което го изведе на първото място във временното класиране. Като шведът беше този, който се възползва от това, че заваля дъжд и той беше най-бърз в трудните условия.

Преди вторите минавания на днешните отсечки Солберг води с половин секунда пред Ожие, Нювил е трети, на 2,6 секунди, а Сами Паяри (Тойота) е четвърти, на 8,1 секунди.

Първата по-голяма разлика идва при Еванс, който е пети – на 17,8 секунди от Солберг.

Следобед предстоят вторите минавания на четирите дълги отсечки, като се очаква отново да завали дъжд плюс суперспециалния етап на раликрос трасето в Лусада.

Снимки: Gettyimages

Марк Маркес счупи рекорда, но полпозишънът в Льо Ман е за Пеко Баная

Леклер: Ферари готви още няколко подобрения

Лас Вегас получава още един старт този сезон?

Слуховете връщат Карлос Сайнц в Макларън

Ще се справи ли Кими Антонели с напрежението на битката за титлата

Марк Маркес: Не другите са по-бързи, а аз съм по-бавен

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

11-те на Черно море и Ботев (Пд)

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

