  3. Баная: При по-добър старт можех да се боря с Мартин

Баная: При по-добър старт можех да се боря с Мартин

  • 9 май 2026 | 19:37
Заводският пилот на Дукати Франческо Баная завърши втори в спринта в Льо Ман и коментира, че е разочарован от тръгването си от полпозишъна.

„Давам си оценка 7 от 10, основно заради старта – обясни италианецът. – Ако бях тръгнал по-добре, нямаше да позволя на Мартин да се откъсне напред. Но от началото на годината не успявам да направя нито един приличен старт.

„Мисля, че днес имах темпото да се боря с Хорхе, но не се получи. Днес останах зад Бедзеки и видях някои интересни неща в карането му, което ми даде идеи за утре, но ще видим.

„Доволен съм, защото тук получавам коректна информация от промените, които правим по мотора, за мен това е много важно, знам кое работи и кое – не.“

Снимки: Gettyimages

