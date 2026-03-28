Ботев (Ихтиман) и ЦСКА III завършиха наравно

  • 28 март 2026 | 17:07
1:1 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и ЦСКА III (София). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Адмирации за вратарите на двата отбора. Домакините владееха инициативата. Атакуваха, създадоха достатъчно положения да спечелят мача, уцелиха и три пъти гредите. В 37-ата минута, Веселин Васев открадна от защитник и вратаря на ЦСКА Александър Марков го фаулира извън наказателното поле и червен картон. Резервният страж Богомил Александров застана под рамката. Младите армейци разчитаха на контраатаки. При една от тях капитана Александър Георгиев, откри резултата след подаване на Денимир Велков в 53-ата минута. След това домакините натиснаха здраво. Достигнаха до изравнителното попадение на капитана си Борислав Балджийски, реализирал с бомбен шут от границата на наказателното поле в 59-ата минута. Ботев продължи да натиска. Към края обаче „червените“ се възползваха от разредената отбрана на съперника, но пропиляха възможности да вкарат победен гол.

Още от БГ Футбол

Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 15466
  • 8
Фратрия не се затрудни срещу Миньор и прекъсна лошата си серия

Фратрия не се затрудни срещу Миньор и прекъсна лошата си серия

  • 28 март 2026 | 17:22
  • 788
  • 0
Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 12345
  • 82
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 8570
  • 6
Отложиха мача в Самоков – сняг

Отложиха мача в Самоков – сняг

  • 28 март 2026 | 15:01
  • 1218
  • 0
Ботев (Враца) победи Славия в контрола в Правец

Ботев (Враца) победи Славия в контрола в Правец

  • 28 март 2026 | 14:48
  • 1709
  • 0
Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 12345
  • 82
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 35112
  • 274
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 17231
  • 15
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 15466
  • 8
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 8570
  • 6
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 13414
  • 20