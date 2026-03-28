Ботев (Ихтиман) и ЦСКА III завършиха наравно

1:1 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и ЦСКА III (София). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига. Адмирации за вратарите на двата отбора. Домакините владееха инициативата. Атакуваха, създадоха достатъчно положения да спечелят мача, уцелиха и три пъти гредите. В 37-ата минута, Веселин Васев открадна от защитник и вратаря на ЦСКА Александър Марков го фаулира извън наказателното поле и червен картон. Резервният страж Богомил Александров застана под рамката. Младите армейци разчитаха на контраатаки. При една от тях капитана Александър Георгиев, откри резултата след подаване на Денимир Велков в 53-ата минута. След това домакините натиснаха здраво. Достигнаха до изравнителното попадение на капитана си Борислав Балджийски, реализирал с бомбен шут от границата на наказателното поле в 59-ата минута. Ботев продължи да натиска. Към края обаче „червените“ се възползваха от разредената отбрана на съперника, но пропиляха възможности да вкарат победен гол.