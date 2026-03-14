Феноменален гол с пета донесе победата на ЦСКА III над дубъла на Левски

Третият отбор на ЦСКА победи дубъла на Левски с 1:0 в мач от 23-тия кръг на Югозападната Трета лига, игран в Костенец. В шедьовър на мача се превърна победният гол на Константин Йорданов, който отбеляза с пета в 81-вата минута, носейки ценните 3 точки за момчетата на Даниел Моралес.

Първата част протече равностойно и без особени проблеми за двамата вратари. След почивката "армейците" се активизираха и организираха поредица от опасни атаки към вратата на съперника. Така се стигна до центриране от десния фланг 9 минути преди края на редовното време, при което Йорданов овладя отлично топката на границата на малкото наказателно поле и с великолепен удар с пета изненада вратаря на "сините".

До края "червените" не изпуснаха събитията от контрол и се поздравиха с победата, която ги изкачи на 9-о място в класирането с актив от 29 точки.

Снимки: Startphoto