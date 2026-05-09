  Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

  • 9 май 2026 | 18:57
Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

След едногодишно отсъствие отборът на РБ Лайпциг официално си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, печелейки с 2:1 домакинството си на Санкт Паули от предпоследния 33-ти кръг на Бундеслигата. Освен това “биковете” продължиха позитивната си тенденция в последните си пет мача с “пиратите”: три победи и две ремита.

След като през цялото първо полувреме домакините бяха по-добрият тим, те взеха аванс в самия му край, когато Ксавер Шлагер се разписа с мощен удар след изпълнение на корнер. Така халфът се сбогува подобаващо с местните фенове в последния си мач на “Ред Бул Арена” с екипа на Лайпциг. В 54-тата минута Асан Уедраого нацели греда, но съотборникът му Вили Орбан с глава удвои преднината на своя тим след центриране на капитана Давид Раум. В 86-ата минута хамбургци съумяха да вкарат почетен гол чрез воле на Абдули Сисей, който се възползва от асистенцията с глава на капитана Джексън Ървайн.

Със своя актив от 65 точки Лайпциг със сигурност ще завърши трети в класирането. След деветия си пореден мач без победа Санкт Паули остава в зоната на изпадащите и по-точно на предпоследната 17-а позиция с 26 пункта, колкото има и Волфсбург, намиращ се на плейофното 16-о място.

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола
  • 9 май 2026 | 19:23

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

  • 9 май 2026 | 19:23
  • 309
  • 0
Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа
  • 9 май 2026 | 19:09

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

  • 9 май 2026 | 19:09
  • 538
  • 0
Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути
  • 9 май 2026 | 18:57

Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

  • 9 май 2026 | 18:57
  • 405
  • 0
Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"
  • 9 май 2026 | 18:56

Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

  • 9 май 2026 | 18:56
  • 9367
  • 30
Волфсбург 0:0 Байерн, две страхотни спасявания на Урбиг, Кейн пропусна дузпа
  • 9 май 2026 | 19:31

Волфсбург 0:0 Байерн, две страхотни спасявания на Урбиг, Кейн пропусна дузпа

  • 9 май 2026 | 19:31
  • 1768
  • 24
Гол от съблекалнята не попречи на Щутгарт да срази Леверкузен в прекия сблъсък за топ 4
  • 9 май 2026 | 18:37

Гол от съблекалнята не попречи на Щутгарт да срази Леверкузен в прекия сблъсък за топ 4

  • 9 май 2026 | 18:37
  • 530
  • 0
Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"
  • 9 май 2026 | 19:54

Левски 0:0 Лудогорец, страхотна атмосфера на "Герена"

  • 9 май 2026 | 19:54
  • 49701
  • 195
Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"
  • 9 май 2026 | 18:53

Плакатите "Сираков - вън!" изчезнаха от "Герена"

  • 9 май 2026 | 18:53
  • 8441
  • 13
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 8363
  • 17
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача
  • 9 май 2026 | 18:24

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 29621
  • 89
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 9 май 2026 | 19:29
  • 2957
  • 13
Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград
  • 9 май 2026 | 20:10

Солидна преднина за домакините в супердербито в Ботевград

  • 9 май 2026 | 20:10
  • 2362
  • 3