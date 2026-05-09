Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

След едногодишно отсъствие отборът на РБ Лайпциг официално си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон, печелейки с 2:1 домакинството си на Санкт Паули от предпоследния 33-ти кръг на Бундеслигата. Освен това “биковете” продължиха позитивната си тенденция в последните си пет мача с “пиратите”: три победи и две ремита.

След като през цялото първо полувреме домакините бяха по-добрият тим, те взеха аванс в самия му край, когато Ксавер Шлагер се разписа с мощен удар след изпълнение на корнер. Така халфът се сбогува подобаващо с местните фенове в последния си мач на “Ред Бул Арена” с екипа на Лайпциг. В 54-тата минута Асан Уедраого нацели греда, но съотборникът му Вили Орбан с глава удвои преднината на своя тим след центриране на капитана Давид Раум. В 86-ата минута хамбургци съумяха да вкарат почетен гол чрез воле на Абдули Сисей, който се възползва от асистенцията с глава на капитана Джексън Ървайн.

⏱️ FT | 2-1 | #RBLFCSP — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 9, 2026

Със своя актив от 65 точки Лайпциг със сигурност ще завърши трети в класирането. След деветия си пореден мач без победа Санкт Паули остава в зоната на изпадащите и по-точно на предпоследната 17-а позиция с 26 пункта, колкото има и Волфсбург, намиращ се на плейофното 16-о място.

