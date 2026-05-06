РБ Лайпциг ще почете с черни ленти жертвите от атаката с автомобил в града

Футболистите на РБ Лайпциг ще носят черни ленти на ръкавите си по време на мача от Бундеслигата срещу Санкт Паули в събота в памет на жертвите от смъртоносната атака с автомобил в града по-рано тази седмица. Двама души загинаха, а двама са тежко ранени, след като кола се вряза в група хора в пешеходна зона в центъра на Лайпциг.
„Събитията в центъра на Лайпциг в понеделник ни оставиха дълбоко шокирани. Мислите ни са с жертвите, както и с техните семейства и близки, и с всички засегнати от това ужасяващо нападение“, заявиха клуба в социалната платформа X.
Женският тим и отборът до 19 години на РБ Лайпциг също ще участват в акцията. Преди началото на всеки двубой ще бъде спазена минута мълчание.
„По този начин РБ Лайпциг изпраща колективно, мълчаливо послание за съчувствие и солидарност с нашия град“, добавиха още от клуба.
