РБ Лайпциг ще почете с черни ленти жертвите от атаката с автомобил в града

Футболистите на РБ Лайпциг ще носят черни ленти на ръкавите си по време на мача от Бундеслигата срещу Санкт Паули в събота в памет на жертвите от смъртоносната атака с автомобил в града по-рано тази седмица. Двама души загинаха, а двама са тежко ранени, след като кола се вряза в група хора в пешеходна зона в центъра на Лайпциг.

„Събитията в центъра на Лайпциг в понеделник ни оставиха дълбоко шокирани. Мислите ни са с жертвите, както и с техните семейства и близки, и с всички засегнати от това ужасяващо нападение“, заявиха клуба в социалната платформа X.

The events in Leipzig’s city centre on Monday left us deeply shocked. Our thoughts are with the victims, as well as their families and loved ones, and everyone affected by this horrific attack.



As a mark of remembrance and unity, our men’s, women’s and U19 teams will all wear… pic.twitter.com/E8GXW9L1G9 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 6, 2026

Женският тим и отборът до 19 години на РБ Лайпциг също ще участват в акцията. Преди началото на всеки двубой ще бъде спазена минута мълчание.

„По този начин РБ Лайпциг изпраща колективно, мълчаливо послание за съчувствие и солидарност с нашия град“, добавиха още от клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago