Леверкузен разби РБ Лайпциг с хеттрик на Шик и съвсем заплете борбата за топ 4

Байер (Леверкузен) разби с убедителното 4:1 РБ Лайпциг в един от най-интересните мачове от 32-рия кръг на Бундеслигата. В герой за “аспирините” се превърна чехът Патрик Шик, който вкара хеттрик (25’, 76’, 89’) в двубоя.

Така Леверкузен съвсем заплете борбата за топ 4, като излезе на 4-о място в класирането - с равни 58 точки с Щутгарт и Хофенхайм, но и с по-добра голова разлика от тях. Тимът на Каспер Юлманд записа и четвърта победа в последните си пет двубоя. РБ Лайпциг пък пропусна да си гарантира третата позиция при вече два оставащи кръга, а на добрата серия от пет поредни успеха бе сложен рязък край.

Първата възможност в мача бе за гостите още в 3-ата минута, когато Ромуло от добра позиция стреля над гредата. Пак бразилецът имаше добра възможност в 20-ата минута, когато стреля, но този път Алехандро Грималдо изчисти голлинията. Пет минути по-късно Леверкузен поведе след изключителна контраатака след аут. Ибрахим Маза напредна и подаде към Нейтън Тела, който пък намери Патрик Шик в наказателното поле, а чехът плъзна топката в мрежата - 1:0. Малко след това стражът на РБ Лайпциг Маартен Вандервоорд трябваше да отразява изстрел с глава на удължилия договора си през седмицата Едмонд Тапсоба.

Чудесната игра на Байер продължи и със спасен шут на Тела от стража, а добавката на Шик пък бе избита от голлинията. В самия край на първата част “аспирините” нанесоха втори удар по съперника си. Алейш Гарсия центрира остро отдясно, а Тела отблизо засече в мрежата и направи резултата 2:0. В 53-ата минута пък Шик окончателно можеше да приключи интригата, но отблизо стреля в тялото на Вандервоорд. След това Леверкузен имаше и още шансове, но Монтръл Кълбрет и Грималдо бяха неточни.

Все пак всичко приключи в 76-ата минута, когато Маза изведе отлично Патрик Шик, който очи в очи с Вандевоорд го предоля и с втория си гол в мача направи резултата 3:0. Все пак “червените бикове” успяха да намалят четири минути по-късно. Резервата Браян Груда центрира отдясно, а Кристоф Баумгартнер с глава намери мрежата за 3:1.

В края на срещата обаче нова добра комбинация между Грималдо и Шик изведе отново чеха в чиста позиция и той реализира хеттрика си, с което направи резултата 4:1. Първоначално голът бе отменен заради засада, но ВАР показа, че такава няма и попадението бе признато.

Следвай ни:

Снимки: Imago