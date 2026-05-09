Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма влезе в историята на плейофите след пореден феноменален мач

Уембаняма влезе в историята на плейофите след пореден феноменален мач

  • 9 май 2026 | 16:43
  • 305
  • 0
Уембаняма влезе в историята на плейофите след пореден феноменален мач

Френската суперзвезда на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма се превърна в едва петия играч в историята на плейофите, реализирал 39 точки, 15 борби и 5 чадъра. Така той се нареди до имена като Шакил О'Нийл, Хаким Олайджуон и Карийм Абдул-Джабар. Още по-впечатляващо е, че е първият, който постига това с по-малко от 20 стрелби.

Центърът изигра един от най-силните мачове в кариерата си и имаше основен принос за победата на Сан Антонио над Минесота Тимбъруулвс със 115:108 в третия мач от полуфиналната серия на Запад. Така отборът от Тексас поведе с 2:1 в серията.

„Хубаво е да бъда сред тези велики имена“, заяви Уембаняма след срещата. „В последната четвърт използвах някои от нещата, на които Хаким ме е учил... особено онзи спин фейдауей над Руди“, каза още звездният център.

Гошо Методиев

20-годишният французин не скри и емоциите си от атмосферата в плейофите.

„Чаках тези моменти още откакто влязох в лигата, мачове с огромен заряд и напрежение. Точно за това живея. Създаден съм за такива битки и ги обичам повече от всичко“, добави звездата на Спърс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Никс вече е на победа от финала на Изток, Спърс обърна серията срещу Минесота

Никс вече е на победа от финала на Изток, Спърс обърна серията срещу Минесота

  • 9 май 2026 | 07:31
  • 4550
  • 0
В Денвър не обмислят раздяла с Йокич

В Денвър не обмислят раздяла с Йокич

  • 9 май 2026 | 06:26
  • 2354
  • 1
Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

Филаделфия с опит да ограничи гостуващите фенове за домакинствата срещу Никс

  • 9 май 2026 | 04:50
  • 2411
  • 0
Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

Страхотни битки и интересни резултати в плейофите на Евролигата

  • 8 май 2026 | 23:17
  • 11089
  • 0
Балкан към феновете: Обявяваме дрескод зелено и бяло!

Балкан към феновете: Обявяваме дрескод зелено и бяло!

  • 8 май 2026 | 18:38
  • 1679
  • 0
Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

  • 8 май 2026 | 17:09
  • 741
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13462
  • 46
Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

  • 9 май 2026 | 17:05
  • 6205
  • 9
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 23139
  • 226
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 11810
  • 28
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 2482
  • 11
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13892
  • 38