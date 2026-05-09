Уембаняма влезе в историята на плейофите след пореден феноменален мач

Френската суперзвезда на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма се превърна в едва петия играч в историята на плейофите, реализирал 39 точки, 15 борби и 5 чадъра. Така той се нареди до имена като Шакил О'Нийл, Хаким Олайджуон и Карийм Абдул-Джабар. Още по-впечатляващо е, че е първият, който постига това с по-малко от 20 стрелби.

Центърът изигра един от най-силните мачове в кариерата си и имаше основен принос за победата на Сан Антонио над Минесота Тимбъруулвс със 115:108 в третия мач от полуфиналната серия на Запад. Така отборът от Тексас поведе с 2:1 в серията.

„Хубаво е да бъда сред тези велики имена“, заяви Уембаняма след срещата. „В последната четвърт използвах някои от нещата, на които Хаким ме е учил... особено онзи спин фейдауей над Руди“, каза още звездният център.

Гошо Методиев

Wemby on joining Shaq, Hakeem and Kareem in NBA history tonight:



"It's good to be along with the big fellas. I had to resort to some things that Hakeem taught me in this fourth quarter ... especially that spin fadeaway over Rudy."pic.twitter.com/j2AS5cP2zb — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 9, 2026

20-годишният французин не скри и емоциите си от атмосферата в плейофите.

„Чаках тези моменти още откакто влязох в лигата, мачове с огромен заряд и напрежение. Точно за това живея. Създаден съм за такива битки и ги обичам повече от всичко“, добави звездата на Спърс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages