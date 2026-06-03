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Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

  • 3 юни 2026 | 16:45
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Теодосич стана спортен директор на Цървена звезда

Легендарният сръбски баскетболист Милош Теодосич беше назначен за спортен директор на Цървена звезда, обявиха от белградския клуб.

„Един от най-великите баскетболисти в историята на европейския и сръбския баскетбол Милош Теодосич е новият спортен директор на Цървена звезда“, гласи изявлението на „червено-белите“.

Година след като приключи състезателната си кариера Теодосич влиза в нова роля.

„Благодаря на клуба за доверието, което ми гласува. Благодаря и на многобройните фенове за всички съобщения за подкрепа, които получих през последните седем дни. Ще направя всичко възможно, за да оправдая това доверие и винаги да давам максимума си за Звезда. Отварям нова глава, в която ще се опитам да вложа всичките си възможности. Моят маниер никога не е бил да обещавам и да използвам думи, които всички харесват. Знам откъде идвам, знам какви са били целите и мотивите на клуба. Това ще бъдат и моите цели и мотиви“, коментира новият спортен директор на Цървена звезда.

„Няма да има много приказки, трябва да работим - предстои ни много работа и се надявам, че в края на пътя всички ще можем да се радваме заедно. Убеден съм, че нашето качество и най-вече честен подход ще бъдат съпроводени с пълни трибуни и голяма подкрепа, защото имаме нужда от нея“, добави Милош Теодосич.

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