Едуардс се завърна по-рано и провали трипъл-дабъл на Уембаняма с рекордните 12 блокади

Антъни Едуардс отбеляза 18 точки при неочакваното си завръщане след контузия, а Минесота Тимбъруулвс преодоляха феноменалния в защита Виктор Уембаняма и победиха Сан Антонио Спърс със 104:102 в първия мач от полуфиналите в Западната конференция на НБА.

Уембаняма записа 11 точки и 15 борби, като постави рекорд в плейофите на НБА с 12 блокади. Той е едва третият играч, който постига трипъл-дабъл в плейофите, включващ блокади, откакто лигата започва да следи този статистически параметър през сезон 1973/74.

THE RECORD FOR THE MOST BLOCKS IN AN NBA PLAYOFF GAME BELONGS TO VICTOR WEMBANYAMA pic.twitter.com/XMK6ffIViB — Barstool Sports (@barstoolsports) May 5, 2026

Двубоят вървеше много оспорвано, като домакините имаха аванс от 75:72 в началото на четвъртата част, но впоследствие със серия от 7 безответни точки гостите обърнаха до 95:86 в своя полза при оставащи 4:41 минути. Едва в края Сан Антонио успя да намали изоставането си до 102:104 след открадната топка от Девин Васъл и забивка на Дилън Харпър 31 секунди преди финалната сирена. Спърс дори имаха възможност да стигне до победата, но Джулиън Шампени пропусна да вкара от зоната за три точки в последната секунда.

Джулиъс Рандъл завърши мача с дабъл-дабъл от 21 точки и 10 борби за Тимбъруулвс. Харпър отбеляза 18 точки, а Антъни Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици.

Дилън Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а Шампени и Стефон Касъл добавиха по 17 за Спърс.

Антъни Едуардс допринесе с 18 точки. Очакваше се той да пропусне поне първите два мача от серията, след като на 25 април по време на четвъртия мач от първия кръг срещу Денвър получи контузия на костта и хиперекстензия на лявото коляно. Вместо това Едуардс работи усилено за възстановяването си, за да се върне на терена, като се има предвид, че гардовете Донте Дивинченцо (скъсано дясно ахилесово сухожилие) и Айо Досунму (болка в десния прасец) са извън игра поради контузии.

Ant knew it was good when it left his fingers 😮‍💨 https://t.co/vf8AIid4ys pic.twitter.com/3zTtasrOl6 — NBA (@NBA) May 5, 2026

Едуардс не започна мача като титуляр; той влезе от пейката 6 минути и 53 секунди преди края на първата четвърт при преднина на Тимбъруулвс от 11:8 и остана на терена 25 минути. След като вкара тройка малко след появата си в игра Едуардс погледна към пейката на Спърс и извика: "Върнах се! Върнах се!"

FULL MOMENT: Anthony Edwards screams "I'M BACK" to Spurs bench after back-to-back tough shots pic.twitter.com/fQRYP2dUDg — NBAbzy (@nbabzyy) May 5, 2026

Вторият мач ще се играе в сряда в Сан Антонио.