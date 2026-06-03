През погледа на Людмил Хаджисотиров: Финалните сблъсъци между Балкан и Локомотив Пловдив

Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив ще се срещнат за пети път във финалната серия от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата, която ще определи новия шампион в българския елит ще се изиграе на 5 юни (петък) от 19:15 часа в "Арена Ботевград", а преди това баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров - Удо гостува в студиото на Sportal.bg, за да направим обстоен анализ на случилото се в четирите мача, изиграли се до този момент, както и да сподели мнението си за предстоящия двубой в Ботевград.

“Наистина всеки мач е много интересен в тази серия, отдавна не се е случвала толкова интересна да е финалната серия. Може би единствено в първия двубой имаше някаква по-голяма точкова разлика, като дори в този мач, в който Балкан беше домакин, Пловдив имаха много добро начало, спечелиха първата четвърт, след което в следващите три Балкан успя да установи някакъв вид доминация и направи впечатление силната игра на гардовете на Балкан.

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Много силно играха двата гарда на Балкан Косьо Тошков и Блекмон в първия мач, не говоря за Макконико толкова защото двамата имаха около 30 точки, 14 асистенции и 9 борби, което за финална среща е доста силно. Също така добре се включиха Андрей Иванов и Алекс Симеонов. Като трябва да кажем, че в тази серия не играе Демонд Робинсън, който е основният център на Балкан, а те реално са без истински център, защото Андрей Иванов е по средата между четворка и петица като позиция, но в случая в момента им върши работа. Периметровите играчи играха доста силно, лимитираха Девърл Рамзи, който е най-добрият играч на Локо Пловдив и е катализатора, до само 5 точки, което беше изключително важно. При Локомотив беше малко…първи мач, Ботевград - знаеш, че имаш силно домакинство, атмосфера и това силно начало не успяха да го пренесат в останалите части и закономерно Ботевград спечели този мач дори по-убедително.”, заяви Удо.

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Той говори за липсата на центъра на Балкан Демонд Робинсън, който е с контузия в глезена.

“В модерния баскетбол, в кавички казано много по-малко вече се играе на нисък пост с гръб към коша, въпреки че за мен отборите, които го правят са много по-успешни като цяло. Демонд Робинсън беше един от тези играчи, които можеше по-доминантно да играят с гръб към коша, близо до коша, може да стреля и отдалече, изобщо много интересен играч за нашето ниво и нашите стандарти. Реално той можеше да прави разлика и да се отличава, защото от двата отбора той е единственият по-приличащ на център играч. Пак казвам, Андрей Иванов е повече 4 и половина позиция. На Локомотив Пловдив играчите Кръстан е повече петица, повече център, който се включи добре. Но дори центърът на Локо Пловдив Кхалил Милър, дори той е като модерна петица и един играч като Робинсън можеше да прави разлика. но той е очевидно аут. И двата отбора се нагласят според това, което имат в момента и гледат да извлекат максимума, което донякъде обързява баскетбола, защото с по-ниски играчи имаше повече притежание, по-бързо се играе, въпросът е кой може да контролира темпото, когато не става тази игра в транзиция, кой може да прави по-добри постепенни нападения, защото това е финална серия.”

Поговорихме и за привличането на Травис Макконико и Тадж Грийн в състава на Балкан преди плейофите.

“Тадж Грийн е интересен играч, атлетичен, има стрелба отдалеч, много добре се бори, позитивна добавка към Балкан, особено с контузията на Робинсън. Той може да играе и на 4, и на 5. Може да играе и с Алекс Симеонов и с Митко Димитров, и с Андрей Иванов, можеш да го комбинираш навсякъде. Също така има добър усет в защита да блокира стрелби, има и доста енергия и мисля, че е позитивна добавка. Относно Макконико, всички знаем, че е много добър в нападение, има висока класа. Може сам да създава доста нападения, проблемът и ребусът за решаване за Балкан е как да го крият в защита.”

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Какво още сподели Людмил Хаджисотиров за новия треньор на Балкан - Йован Попович, за феновете на двата отбора и как коментира останалите три сблъсъка между двата отбора във финалната серия, вижте в нашето видео!

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Снимки: Sportal.bg