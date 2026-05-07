Уембаняма и Спърс отвърнаха на удара с размазваща победа

Виктор Уембаняма вкара 19 точки и взе 15 борби при гръмката победа на Сан Антонио Спърс срещу Минесота Тимбъруулвс със 133:95. Така тимът от Тексас изравни резултата в серията на 1-1 победи в полуфинала в Западната конференция на НБА. Сан Антонио не е губил два поредни мача от 11 януари, като това вече е серия от 49 срещи. Отборът поведе със 7 точки след първата четвърт и имаше аванс от 24 на почивката. Преднината на тима в един момент достигна до внушителните 47 точки. Стефон Касъл завърши с 21 точки за Спърс, а Де'Аарън Фокс помогна с 16.

Джулиъс Рандъл, Антъни Едуардс, Джейдън МакДениълс и Терънс Шанън вкараха по 12 точки всеки за Минесота. Наз Рийд добави 11 точки, а Руди Гобер грабна 10 борби. Третият мач е в петък в Минеаполис.

May 7, 2026

"Шпорите" се доближиха до клубно постижение от 80-те години на миналия век. За първи път от 4 май 1983 г. те вкарват толкова много точки в мач от плейофите. На въпросната дата Спърс избухват с победа със 145:105 срещу Денвър Нъгетс. "Горските вълци пък претърпяха най-тежкото си поражение в плейофите. Предишното бе на 29 април 2003 г., когато губят с 30 точки разлика от Лос Анджелис Лейкърс.

