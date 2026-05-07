Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма и Спърс отвърнаха на удара с размазваща победа

Уембаняма и Спърс отвърнаха на удара с размазваща победа

  • 7 май 2026 | 10:24
  • 186
  • 0
Уембаняма и Спърс отвърнаха на удара с размазваща победа

Виктор Уембаняма вкара 19 точки и взе 15 борби при гръмката победа на Сан Антонио Спърс срещу Минесота Тимбъруулвс със 133:95. Така тимът от Тексас изравни резултата в серията на 1-1 победи в полуфинала в Западната конференция на НБА. Сан Антонио не е губил два поредни мача от 11 януари, като това вече е серия от 49 срещи. Отборът поведе със 7 точки след първата четвърт и имаше аванс от 24 на почивката. Преднината на тима в един момент достигна до внушителните 47 точки. Стефон Касъл завърши с 21 точки за Спърс, а Де'Аарън Фокс помогна с 16.

Джулиъс Рандъл, Антъни Едуардс, Джейдън МакДениълс и Терънс Шанън вкараха по 12 точки всеки за Минесота. Наз Рийд добави 11 точки, а Руди Гобер грабна 10 борби. Третият мач е в петък в Минеаполис.

"Шпорите" се доближиха до клубно постижение от 80-те години на миналия век. За първи път от 4 май 1983 г. те вкарват толкова много точки в мач от плейофите. На въпросната дата Спърс избухват с победа със 145:105 срещу Денвър Нъгетс. "Горските вълци пък претърпяха най-тежкото си поражение в плейофите. Предишното бе на 29 април 2003 г., когато губят с 30 точки разлика от Лос Анджелис Лейкърс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Никс дръпна с две победи, Сан Антонио изравни серията

Никс дръпна с две победи, Сан Антонио изравни серията

  • 7 май 2026 | 07:34
  • 3651
  • 0
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2330
  • 0
Ембийд пропуска втория мач срещу Никс

Ембийд пропуска втория мач срещу Никс

  • 7 май 2026 | 01:16
  • 902
  • 0
Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

Валенсия взе пример от Жалгирис и намали серията срещу Панатинайкос

  • 6 май 2026 | 23:49
  • 2157
  • 0
Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

Жалгирис се вдигна на късен щурм и прати серията с шампионите в четвърти мач

  • 6 май 2026 | 22:45
  • 3904
  • 0
Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

Звезда на Апоел пред Sportal.bg: Отново защитата ще е ключът

  • 6 май 2026 | 20:42
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 74901
  • 552
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 111071
  • 240
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 41256
  • 49
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 4028
  • 4
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 28292
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2330
  • 0