  5 май 2026 | 11:37
Уембаняма: Чувствам се сякаш трябваше да използвам по-добре енергията си

След загубата със 102:104 от Минесота на старта на полуфиналите в Западната конференция на НБА баскетболистът на Сан Антонио Виктор Уембаняма коментира как неправилното управление на енергията му е отнело от представянето му.

Френският национал завърши с 12 чадъра - рекорд в плейофите на НБА, добавяйки 11 точки и 15 борби. Така той стана един от едва тримата играчи, които са записвали трипъл-дабъл в плейофите, включващ и чадъри.

Едуардс се завърна по-рано и провали трипъл-дабъл на Уембаняма с рекордните 12 блокади

„Чувствам се сякаш трябваше да използвам по-добре енергията си. В нападение използвах твърде много енергия за неща, които всъщност не помогнаха на отбора. Така че, това е моя вина. Имаше добри и лоши неща“, коментира Уембаняма, цитиран от Eurohoops.net.

„Ако бях по-добър, ако лидерите в нападение в нашия отбор бяха по-добри, щеше да бъде различно. Но все още сме много уверени“, добави младата звезда на Спърс.

