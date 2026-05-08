  3. Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

  • 8 май 2026 | 20:34
Световният шампион Себастиен Ожие (Тойота) завърши петъчните отсечки на рали "Португалия" с аванс 3,7 секунди пред Тиери Нювил (Хюндай), като следобедните отсечки пренаредиха класирането в челото на шестия кръг от Световния рали шампионат.

Адриан Фурмо (Хюндай) изпревари Оливър Солберг (Тойота) в сутрешната сесия, но французинът спука две гуми, след като излетя от пътя в осмата отсечка. На същото място извън трасето излезе и Солберг, а Ожие се размина с подобни тревоги и поведе в класирането, а седемкратният победител в Португалия затвърди първото си място с най-добро време в деветия етап. Нювил отговори по идентичен начин в последната за деня "Мортагуа 2" и се доближи на 3,7 секунди, които ще опита да заличи в събота.

"Доволен съм от този ден. Утре започва ново рали, но можем да бъдем щастливи от представянето ни следобед. Сутринта бе по-трудна", каза Ожие.

Третото място днес зае Сами Паяри (Тойота) с 15,2 секунди пасив от французина, а Солберг ще нощува четвърти с още 1,2 секунди изоставане от финландеца. Елфин Еванс (Тойота) е пети, а Фурмо зае едва шесто място с над половин минута разлика от първата позиция на Ожие.

Снимки: Gettyimages

