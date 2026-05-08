Орела: Всеки мач оттук нататък ще е тежък

Монтана приема Локомотив (София) в първия си от общо четири финала по пътя към оцеляването в efbet Лига. Срещата от 34-тия кръг на efbet Лига започва в 13:45 часа и ще се състои на стадион "Огоста".

След пропуснатия успех над Берое в миналия кръг остава огорчението от загубените две точки, с които отборът можеше да е само на 4 от мястото, даващо право на участие в бараж за спасение. Все пак Монтана отново показа едно добро лице и отбеляза два гола като гост, което не беше правил цял сезон. Добрата новина в лагера на "сините" е завръщането на Филип Ежике в групата.

"Всеки мач оттук нататък ще е тежък. Този просто е първият. Разбира се, че трябва да вземем победата на всяка цена. Ако победим, продължаваме да сме в играта. Разбира се, зависим и от резултатите на другите отбори", заяви старши треньорът Атанас Атанасов.