  3. Илиан Илиев каза какво трябва да направи Черно море, за да запази петото място

Илиан Илиев каза какво трябва да направи Черно море, за да запази петото място

  • 3 май 2026 | 15:34
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели мнението си след нулевото равенство с Арда в Кърджали. Наставникът на "моряците" каза какво трябва да направи неговия отбор, за да задържи петото място, което дава право на участие в бараж за Лигата на конференциите.

"Не допуснахме гол, но и не отбелязахме днес, въпреки че имахме доста атаки, които можеше да развием по много по-добър начин. Трябва да правим повече в офанзивен план, ако искаме да си запазим позицията.

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

С футболистите, които имаме, трябва да създадем малко повече ситуации. Факт е, че не успяхме да затрудним противника така, както искахме. Това са малки детайли, но много важни на такова ниво. Последният пас не излиза ли добре, трудно може да се отбележи. 

В годините и двата отбора винаги сме били близо. И като селекция сме били горе-долу равностойни. Тази година не мисля, че е така. Не стига да си подреден добре, трябват и голове", каза Илиев.

