Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP с нови правила за влизанията в бокса след изпълнението на Маркес на "Херес"

MotoGP с нови правила за влизанията в бокса след изпълнението на Маркес на "Херес"

  • 9 май 2026 | 08:27
  • 366
  • 0

MotoGP обяви няколко промени в правилата за влизането в бокса в отговор на полемиките, които се породиха около пит-стопа на Марк Маркес по време на спринтовото състезание на „Херес“ преди две седмици.

Припомняме, че спринтът на испанското трасе започна на суха писта, но с прикапване, което в хода на дистанцията от 12 обиколки се превърна в сериозен дъжд. Това наложи спирания в бокса за смяна на мотор малко след средата на надпреварата.

Маркес направи своя пит-стоп по много спорен начин, тъй като той реално беше подминал входа за пит-лейна, който на „Херес“ се намира преди последния завой, но падна във финалната крива. Впоследствие испанецът се изправи, пресече пистата и все пак влезе в бокса, за да смени мотора си, след което не беше наказан и спечели спринта.

Защо Марк Маркес не получи наказание във вчерашния спринт на "Херес"?
Защо Марк Маркес не получи наказание във вчерашния спринт на "Херес"?

От MotoGP побързаха да обяснят, че санкция не е имало, понеже Маркес реално не е нарушил нито едно от правилата в световния шампионат, въпреки че не е влязал в бокса по обичайния начин. От Гран При на Франция този уикенд обаче в сила са нови правила, които вече задължават пилотите да влизат в бокса, използвайки само и единствено предвидения за това маршрут.

Той се определя от прекъснатата бяла линия встрани от пистата и е последван от очертания с бели линии път за влизане в пит-лейна. Всеки пилот, който влезе в бокса без да използва предвидения за това маршрут, може да бъде наказан от стюардите на MotoGP, независимо дали това нарушение е по време на тренировка, квалификация, спринт или състезание.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

  • 8 май 2026 | 21:14
  • 1590
  • 0
Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 1410
  • 0
Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

Формула 1 намалява електрическата мощност за 2027

  • 8 май 2026 | 19:08
  • 3399
  • 1
Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

Йоан Зарко поведе в официалната тренировка в Льо Ман, Марк Маркес остана извън топ 10

  • 8 май 2026 | 17:17
  • 2140
  • 0
Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

  • 8 май 2026 | 16:42
  • 894
  • 1
Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

  • 8 май 2026 | 16:13
  • 518
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 5964
  • 58
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 4137
  • 3
Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 82687
  • 579
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
  • 1338
  • 0
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
  • 3087
  • 1
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 24661
  • 64