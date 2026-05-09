MotoGP с нови правила за влизанията в бокса след изпълнението на Маркес на "Херес"

MotoGP обяви няколко промени в правилата за влизането в бокса в отговор на полемиките, които се породиха около пит-стопа на Марк Маркес по време на спринтовото състезание на „Херес“ преди две седмици.

Припомняме, че спринтът на испанското трасе започна на суха писта, но с прикапване, което в хода на дистанцията от 12 обиколки се превърна в сериозен дъжд. Това наложи спирания в бокса за смяна на мотор малко след средата на надпреварата.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Маркес направи своя пит-стоп по много спорен начин, тъй като той реално беше подминал входа за пит-лейна, който на „Херес“ се намира преди последния завой, но падна във финалната крива. Впоследствие испанецът се изправи, пресече пистата и все пак влезе в бокса, за да смени мотора си, след което не беше наказан и спечели спринта.

От MotoGP побързаха да обяснят, че санкция не е имало, понеже Маркес реално не е нарушил нито едно от правилата в световния шампионат, въпреки че не е влязал в бокса по обичайния начин. От Гран При на Франция този уикенд обаче в сила са нови правила, които вече задължават пилотите да влизат в бокса, използвайки само и единствено предвидения за това маршрут.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Той се определя от прекъснатата бяла линия встрани от пистата и е последван от очертания с бели линии път за влизане в пит-лейна. Всеки пилот, който влезе в бокса без да използва предвидения за това маршрут, може да бъде наказан от стюардите на MotoGP, независимо дали това нарушение е по време на тренировка, квалификация, спринт или състезание.

