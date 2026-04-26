Защо Марк Маркес не получи наказание във вчерашния спринт на "Херес"?

Начинът, по който Марк Маркес спечели вчерашния спринт на пистата „Херес“ предизвика сериозни дискусии в падока на MotoGP заради влизането в бокса на испанеца в края на осмата обиколка.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

Световният шампион беше начело в първата половина на дистанцията от 12 тура, но беше изпреварен от брас си Алекс в седмата обиколка, когато дъждът над пистата започна да се засилва. Въпреки това и двамата решиха да останат на пистата за още поне още една обиколка, в която дъждът се усилие още повече, но и в този случай те подминаха входа за бокса.

Шампионът Маркес ще опита да спре победната серия на Бедзеки пред родна публика

Марк Маркес обаче загуби сцепление в последния завой в края на осмия тур и падна, след което дойде и въпросният спорен момент. Той се изправи, но вместо да продължи за още една обиколка, тъй като реално беше подминал подхода за пит-лейна, испанецът пресече пистата и все пак влезе в бокса, за да смени мотора си, преминавайки през тревната повърхност.

🤯 @marcmarquez93 HAS CRASHED BUT HAS MADE IT TO THE BOX TO CHANGE BIKES#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/K41IPHPxTC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Според мнозина тези действия на Маркес не бяха според правилата, тъй като той вече беше подминал входа за бокса, който се намира преди финалната крива на „Херес“. Състезателният директор и стюардите обаче бяха на обратното мнение, а от MotoGP излязоха с няколко обяснителни публикации за инцидента.

Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

В тях се споменава, че световният шампион не беше санкциониран поради няколко причини. На първо място той не е игнорирал инструкция на маршали и е пресякъл пистата без да застрашава неговите съперници, тъй като изчака встрани от трасето те да преминат, преди да го пресече. Отделно Маркес е влязал в бокса, преминавайки през маркера, който отбелязва това, а той се намира в началото на зоната с ограничение на скоростта. Освен това се подчертава, че Маркес не е скъсил значителна порция от пистата, за да спечели прекалено голямо предимство. И на последно място от MotoGP отбелязват, че в правилника няма конкретно правило, което да казва, че пилотите трябва да влязат в пит-лейна от точно определено място.

Turned it all around in the blink of an eye 🤩🥇#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/O3zMuF5dfq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Всички тези фактори са допринесли за това световният шампион да не бъде санкциониран по никакъв начин и да запази победата си в спринтовото състезание на „Херес“. Тепърва предстои да видим дали ще има някаква реакция от ръководните органи на MotoGP, които да редактират правилника, тъй като вчерашният случай създава интересен прецедент, който може да доведе до интересни казуси в бъдеще на други трасета.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Снимки: MotoGP