Николай Грязин води в RC2 категорията в Португалия

Българският пилот Николай Грязин (Ланча, навигатор Константин Александров) води в група RC2 в края на първия пълен ден на рали „Португалия“, 6 кръг от Световния рали шампионат.

В група RC2 влиза и категорията WRC2, но Грязин не е заявил това рали за WRC2 и този уикенд се състезава само за генералното класиране и за победата в RC2.

Jan Solans leads the way in #WRC2 from Roope Korhonen, with Lancia's Yohan Rossel sitting just behind in 3rd 💪#WRC | #RallydePortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/FJ6W2oxFjG — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 8, 2026

Ожие използва грешките на другите и поведе в рали "Португалия"

Грязин започна вчера ралито на 14-о място в RC2, във втората отсечка се изкачи на 2-а позиция, а от първия етап днес – „Мортагуа 1“ излезе начело в RC1 и на 12-о място в генералното класиране. Николай и Константин запазиха това класиране до края на деня в RC2, като успяха да минат и на 10-о място в генералното подреждане.

Адриен Фурмо излезе начело в рали "Португалия", Солберг изостана до 5-то място

След първите 10 отсечки на рали „Португалия“ Грязин има аванс от 2,5 секунди пред лидера в WRC2 Ян Соланс (Шкода), а трети, на 6,2 секунди от Грязин в последната отсечка излезе Рупе Корхонен (Тойота). Финландецът свали от второто място в WRC2 лидера в класирането този сезон Йоан Росел (Ланча), като разликата им е само 0,2 секунди.

Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония