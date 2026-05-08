Преди 44 години Формула 1 загуби Жил Вилньов

На днешния 8 май преди точно 44 години светът на Формула 1 загуби един от най-големите си таланти в лицето на Жил Вилньов, който загива след катастрофа по време на квалификациите за Гран При на Белгия на „Золдер“.

Болидът на канадеца полита във въздуха след контакт с движещия се с ниска скорост Йохен Мас, а при удара обратно в земята самият Вилньов излита заедно със своята седалка от колата и се приземява в обезопасителните мрежи. Медиците пристигат на мястото на инцидента моментално и интубират канадеца, който по-късно е откаран в местната болница, където бива диагностициран с фатална фрактура на врата. Животоподдържащите му системи биват изключени по-късно същата вечер, след като неговата съпруга Джоан е дал своето съгласие това да се случи.

Обстоятелствата около смъртта на Вилньов са дискусионни и до ден днешен, а всичко започва на „Имола“ две седмици по-рано това. Тогава, според самия Вилньов, неговият съотборник във Ферари Дидие Пирони игнорира заповедта от бокса и му открадва победата, след което Вилньов се заклева, че повече няма да проговори на своя съекипник.

Две седмици след този случай, вече на „Золдер“, Вилньов излиза на пистата с последния си комплект квалификационни гуми в края на финалната квалификация. Според мнозина неговата основна цел не е била полпозишъна, а само да изпревари Пирони, който по това време е бил с една десета по-бърз от него.

Жил Вилньов участва в 67 състезания в своята кариера между 1977 и 1982, в които печели шест победи и се качва общо 13 пъти на подиума. Той не успява да спечели световната титла, но това прави неговият син Жак, който прави това през 1997 година.

След смъртта на Вилньов пистата в неговия роден Монреал бива кръстена на него, а до ден днешен на старт-финалната права на трасето пише „Salute, Gilles“.