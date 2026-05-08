Шефът на “Силвърстоун” предложи още едно състезание там

Шефът на британската писта “Силвърстоун” Стюарт Прингъл предложи трасето до Оксфорд да приеме още едно състезание от Формула 1, за да се неутрализира поне частично загубата на надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия.
“Предложих това решение - потвърди Прингъл пред RacingNews365. - Ние действахме активно по време на коронавирус пандемията и успяхме да помогнем. Ако това сега ще помогне, разбира се, че ще го направим. Има много фактори, които трябва да бъдат взети под внимание.”
След това Прингъл допълни, че се гордее с факта, че няма свободни дати за организиране на нови състезания на “Силвърстоун”, но поясни, че “при криза всичко може да се размести”.
“Силвърстоун” прие две състезания от Формула 1 през 2020 - Гран При на Великобритания и състезанието, с което беше почетена 70-ата годишнина на Формула 1. Предполага се обаче, че във Формула 1 и ФИА не обсъждат втори старт на “Силвърстоун”.
