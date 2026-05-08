Потвърдено е първото голямо международно състезание на “А1 Мотор парк”

Най-новата писта на Балканите - “А1 Мотор парк” до Самоков, влезе в календара на един от големите мотоциклетни пистови шампионати в Европа - Европейската купа Суперсток 1000.

В шампионата, който е под шапката на ФИМ, ще участва и българският пилот Иван Костадинов (Лара Рейсинг тим, на снимката), като новината беше потвърдена и от Българската федерация по мотоциклетизъм.

Европейската купа Суперсток 1000 стартира днес - първият кръг е на хърватската писта “Гробник” (8-10 май), следват стартовете на “Панония ринг” (Унгария, 12-14 юни), в Бърно (Чехия, 10-12 юли), в Кремона (Италия, 7-9 август), “Словакия ринг” (Словакия, 4-6 септември) и финалът ще е в България между 25 и 27 септември.

