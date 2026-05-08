Само Николай Грязин ще кара за Ланча в Япония

Българският пилот Николай Грязин ще е единственият представител на Ланча в рали “Япония”, 7 кръг от Световния рали шампионат. Организаторите на състезанието публикуваха списъка със заявки, който е най-късият в историята на ралито - едва 32 екипажа, но се очакват интересни битки по етапите.

За сезон 2026 в WRC рали “Япония” беше преместено в края на май - 28-31 май, като остава последното асфалтово състезание за тази година и след него до края на кампанията остават 7 макадамови ралита.

Грязин ще се бори испанеца Алехандро Кахон (Тойота), който миналата година спечели в WRC2 в Япония, както и с Емил Линдхолм (шампион в WRC2 за 2022, Шкода), Диего Домингес (шампион в WRC3 за 2024, Тойота) и лидера на М-Спорт Ромео Юргенсон (шампион в група Junior в WRC за 2024, Форд).

Другият пилот на Ланча Йоан Росел, който вече записа две победи, пропуска Япония и така за втори път от началото на сезона програмите на двамата пилоти на тима се разминават. Този уикенд в Португалия Грязин не е заявен за WRC2, а само за генералното класиране и отборното подреждане, а Росел ще се бори за точки в WRC2.

Заводските отбори в Rally1 категорията са заявили 10 коли, като за Тойота ще карат Елфин Еванс, Такамото Кацата, Сами Паяри, Оливър Солберг и Себастиен Ожие. Хейдън Падън се завръща за Хюндай, като ще помага на пилотите с пълна програма Тиери Нювил и Адриен Фурмо, а М-Спорт Форд ще бъде представляван от Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг.

