Оливър Солберг поведе след първите три етапа на рали "Португалия"

Оливър Солберг оглави класирането в края на първите три етапа на рали „Португалия“, които се проведоха в днешния следобед, давайки старт на шестия кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC).

Програмата на пилотите днес включваше общо три етапа, от които два бяха същински, а третият – градски във Фигейра да Фош. След тях Солберг зае първото място, повеждайки с 3.4 секунди пред Адрие Фурмо от екипа на Хюндай. Тройката с пасив от 7.2 оформя най-успешният пилот в историята на рали „Португалия“, седемкратният победител в надпреварата Себастиен Ожие.

Тиери Нювил заема четвъртото място с изоставане от 0.2 спрямо Ожие, а на само 0.1 секунда зад белгиеца се нареди и лидерът в генералното класиране в WRC Елфин Еванс. Сами Паяри е шести на 10.7 от Солберг, а зад финландеца в топ 10 влязоха още Дани Сордо, Такамото Кацута, Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг. Най-бавен сред Rally1 пилотите днес беше Мартинс Сескс, който остана на 11-то място с третата кола на М-Спорт, регистрирайки изоставане от 0.1 спрямо Арсмтронг, който пък на свой реди изостана с 1.4 от Макърлийн в борбата за надмощие в лагера на М-Спорт.

Рали „Португалия“, шести кръг за сезон 2026 в WRC, продължава утре с нови седем етапа с обща дължина от 96.22 състезателни километра. Денят ще стартира в 9:35 часа българско време, а последният етап трябва да започне в 17:45 часа.

Снимки: TGR_WRC