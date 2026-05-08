Президентът на ФИА не иска собственици с повече от един отбор във Формула 1

  • 8 май 2026 | 15:12
Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем коментира въпроса относно собствеността на отборите във Формула 1 като темата беше повдигната от шефа на Макларън Зак Браун. Американецът се обяви против възможността Мерцедес да купи миноритарния пакет в Алпин на Отро Капитал - 24%, оценен на около 700 милиона евро.

Браун даде като лош пример Ред Бул, като компанията за енергийни напитки притежава два отбора във Формула 1 - Ред Бул и Рейсинг Булс. На няколко пъти през годините се коментира възможността вторият тим да бъде продаден, но всеки път собствениците решаваха, че не искат да се разделят с по-малкия отбор.

“Разбирам това, че един собственик може да има два отбора, стига това да е по правилните причини - обясни Бин Сулайем на среща с медиите. - Но какво представляват правилните причини?

“Стига да не се опитваш да купиш един отбор, за да не го вземе някой или пък да имаш повече гласове при гласуванията, може би извън тези случаи няма проблем.

“Но аз вярвам, че не е правилно един собственик да има два отбора във Формула 1 - допълни президентът на ФИА. - Това е личната ми гледна точка. Но ние ще разгледаме това, тъй като това е сложна материя. Ние сме ангажирали наш екип, който да провери, да види дали е възможно. Дали е разрешено? Дали това е правилно?

“Има нещо, наречено спортна страна. За мен това е важно и не трябва да губим спортния дух. Вярвам, че ако го загубим, то няма да имаме подкрепа. Така че, аз не съм на 100 процента.”

Адриен Фурмо излезе начело в рали "Португалия", Солберг изостана до 5-то място

Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

Хуан Монтоя: По мое време състезанията бяха страшно скучни, а днес не е така

Макларън обяви втория си пилот за програмата си в WEC и Льо Ман

Ще стигне ли и MotoGP до Маями?

Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Официално: Берое остана без лиценз

Локо (София) има нов старши треньор

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

