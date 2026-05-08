Борнемут извади титуляр от състава си заради чатове с непълнолетно момиче

Борнемут взе решение да извади бранителя си Алехандро Хименес от групата за предстоящия мач срещу Фулъм, съобщиха от "черешките" в официално съобщение. Причината за този ход са изтекли в социалните мрежи чатове на 21-годишния испанец с момиче, което го уведомява, че е на 15 години - тоест e непълнолетно.

В тези разговори той изразява желание да се срещне с нея и използва фрази като: „Харесвам по-малки момичета" и „Никога не съм бил с 15-годишна“.

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

В чатовете се виждат и други негови съобщения: „Надявам се всичко да е наред. Няма да говорим отново известно време“. Впоследствие той завършва: „Беше грешка да говоря с теб. Не искам проблеми“.

По този повод английският клуб излезе с официална позиция, която гласи: „Борнемут е запознат с публикациите, които циркулират в социалните мрежи относно десния защитник Алекс Хименес. Клубът осъзнава сериозността на въпроса и в момента тече разследване. Вследствие на това Алекс няма да бъде част от състава за утрешния мач от Висшата лига срещу Фулъм и клубът няма да прави повече изявления на този етап“.

🍒 Bournemouth: "The posts regarding Alex Jimenez that are circulating on social media are currently under investigation." pic.twitter.com/rGODS9kyhk — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 8, 2026

Хименес е юноша на Реал Мадрид и премина в Борнемут от Милан пред 2025 г. - първо под наем, а после и с постоянен трансфер. През този сезон Хименес е твърд титуляр в състава на Андони Ираола и има 32 участия за „черешките“, в които е отбелязал едно попадение. Той има и 3 мача за младежкия национален отбор на Испания.

Три кръга преди края на кампанията Борнемут заема шестото място в английския елит с 52 точки, на 6 от местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Снимки: Imago