Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

Ботев Пловдив привлече нападателя Ифена Доргу. 19-годишният атакуващ футболист подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.
Роденият в Копенхаген нападател изкара пробен период при „жълто-черните“, след който бе одобрен и парафира контракт с пловдивчани.
За последно Доргу бе част от датския Кьоге, а преди това е играл за младежката формация на италианския Дженоа.
Ботев Пловдив успя да осигури пълния набор от документи за картотекирането на футболиста и нападателят ще бъде в групата за визитата на Черно море.