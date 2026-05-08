Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

  • 8 май 2026 | 15:49
  • 1349
  • 0
Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

Ботев Пловдив привлече нападателя Ифена Доргу. 19-годишният атакуващ футболист подписа дългосрочен договор с „канарчетата“.

Роденият в Копенхаген нападател изкара пробен период при „жълто-черните“, след който бе одобрен и парафира контракт с пловдивчани.

За последно Доргу бе част от датския Кьоге, а преди това е играл за младежката формация на италианския Дженоа.

Ботев Пловдив успя да осигури пълния набор от документи за картотекирането на футболиста и нападателят ще бъде в групата за визитата на Черно море.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиян Филипов: Изпълних обещанието си за този сезон

Илиян Филипов: Изпълних обещанието си за този сезон

  • 8 май 2026 | 14:27
  • 1210
  • 6
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18849
  • 15
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20507
  • 74
Ботев пусна абонаментни карти със специален дизайн

Ботев пусна абонаментни карти със специален дизайн

  • 8 май 2026 | 13:42
  • 584
  • 0
Стилиян Петров: Любо Пенев и Петър Хубчев приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба

Стилиян Петров: Любо Пенев и Петър Хубчев приеха диагнозата си с достойнство и воля за борба

  • 8 май 2026 | 13:21
  • 3274
  • 0
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 22124
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9019
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20507
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3328
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2156
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18849
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13344
  • 22