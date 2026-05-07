Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства

  • 7 май 2026 | 12:55
Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства от сезона, информираха от футболния клуб. „Жълто-черните“ приемат последователно Арда (Кърджали) на 12 май от 20:15 часа и Черно море на 16 май от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в срещи от плейофите във втората четворка на Първа лига.

Единичните билети за двата мача са налични онлайн и в клубния магазин на стадиона на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – € 10 / 19,55 лв.

– Трибуна Изток – € 12 / 23,47 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билетите, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

За двата двубоя продължава и кампанията „Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат отборите на терена на стадион „Христо Ботев“.

