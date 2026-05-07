Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на единични билети за последните си две домакинства от сезона, информираха от футболния клуб. „Жълто-черните“ приемат последователно Арда (Кърджали) на 12 май от 20:15 часа и Черно море на 16 май от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в срещи от плейофите във втората четворка на Първа лига.

Единичните билети за двата мача са налични онлайн и в клубния магазин на стадиона на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – € 10 / 19,55 лв.

– Трибуна Изток – € 12 / 23,47 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билетите, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоите (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

За двата двубоя продължава и кампанията „Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат отборите на терена на стадион „Христо Ботев“.