Ботев пусна абонаментни карти със специален дизайн

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на абонаментни карти за сезон 2026/27. Картите ще важат за всички домакински официални срещи на „жълто-черните“ на стадион „Христо Ботев“.

Дизайнът на пластиките е посветен на 60-годишнината от спечелването на шампионската титла през сезон 1966/67. Предвождани от великия Динко Дерменджиев, златните футболисти на „канарчетата“ ще греят върху абонаментните карти.

В периода 08 май – 14 юни (включително) всички притежатели на карти от сезон 2025/26 ще могат да подновят абонамента си и да запазят своето място за следващия сезон. Подновяването става след представяне на картата от настоящия сезон.

Ръководството на клуба прави жест към притежателите на абонаменти карти, като повишава отстъпката при подновяване на абонамента. Отстъпка ще получат и притежателите на пакетни билети за плейофите на Първа лига.

Със закупуването на абонаментна карта привържениците, които подновят своя абонамент, ще спестят над 40% от цената на единичните билети за следващия сезон при посещение на всички домакински срещи.

От 15 юни всички места, които не са подновени, ще бъдат налични за закупуване. Своите абонаментни карти ще можете да закупите от билетната каса на стадион „Христо Ботев“, намираща се откъм ул. „Богомил“ (зад Трибуна Север), както и онлайн. Работното време на касата е от 10:00 часа до 18:00 часа.

Ето и цените на абонаментните карти:

Трибуна Изток – € 200

Трибуна Юг – € 150

Трибуна Север – € 150

Централна трибуна:

Блок 1, 2, 6, 7 – € 240

Блок 3, 5 – € 300

Блок 4, Премиум 1 и Премиум 3 – € 380

Премиум 2 с достъп до Lounge 1912 – € 1200

Отстъпки:

10% – за закупилите пакетен билет за плейофите на Първа лига за сезон 2025/26

20% – за подновяване на абонаментна карта от сезон 2025/26

50% – за деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години и пенсионери по болест срещу предоставяне на документ, удостоверяващ това.

Сезонните абонаменти за паркоместата на стадион „Христо Ботев“ ще бъдат налични на по-късен етап.