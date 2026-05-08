Ботев договорил защитник на Добруджа

От Ботев (Пловдив) са се разбрали с 24-годишния десен бек на Добруджа Богдан Костов, пише "Тема Спорт". Той се очаква да замени напускащия Николай Минков, който е с изтичащ договор. Той пък почти сигурно отива в Арда.

Лошата новина за "канарчетата" е, че футболистът не попада във възрастовата група на новото правило на Българския футболен съюз. Както е известно, от сезон 2026/2027 всеки отбор в елита трябва да започне сред 11-те с един роден футболист до 23 години, който да остане на терена поне 45 минути.