Монтоя: Ред Бул и Форд трябва да притиснат Верстапен заради Мерцедес

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя призова Ред Бул и Форд да притиснат Макс Верстапен, заради участията на нидерландеца на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ с автомобил на Мерцедес.

В края на идната седмица четирикратният шампион ще направи своя дебют в 24-часовата надпревара на Зеления ад, състезавайки се за своя собствен отбор, който от тази година е официален екип на Мерцедес. А според Монтоя това създава предпоставки за конфликт между Верстапен, Ред Бул и най-вече Форд.

Отборът на Верстапен получи заводски статут от Мерцедес

„Ако аз бях големия шеф на Форд, аз нямаше да искам да виждам Верстапен да промотира Мерцедес на „Нюрбургринг“. Ако аз бях на мястото на Ред Бул и Форд, аз щях да притисна Макс да не кара Мерцедес, а Форд GT3 или нещо подобно. Не мисля, че големите шефове на Форд се радват, че той се състезава с Мерцедес в GT класовете и така промотира Сребърните стрели“, обясни Монтоя.

Снимки: Imago